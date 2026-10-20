我是廣告 請繼續往下閱讀

醫療職人影集《急診室的奇蹟》今（20）日公開正式預告及主海報。霍建華與楊謹華在劇中飾演急診室資深醫師，除了必須在分秒間搶救生命，還要承受病患死亡、家屬責難及醫療糾紛。預告中，家屬帶著遺照闖入急診室、撒下冥紙並攻擊醫師，讓楊謹華情緒潰堤，霍建華也忍不住崩潰痛哭。楊謹華飾演的何宇華在預告中衝上一輛載著工人的貨車展開急救，最終仍無法挽回病患生命。面對家屬難以承受的悲痛，她開始質疑醫師是否只能拿著論文及數據解釋結果，痛苦問霍建華：「他們的痛苦與我無關，這樣是對的嗎？」霍建華飾演央大醫院急診醫學部副主任周承俊，面對接連不斷的生死關卡，同樣承受巨大壓力。他在痛哭後告訴團隊，希望所有人未來都不要對死亡麻木不仁。霍建華表示，當醫師如同做人，必須不斷提醒自己為何選擇這份工作，「就是因為想要幫助人、去救人。」楊謹華則認為，何宇華多年來在急診工作的冷靜早已成為本能，因此她並未刻意表演角色的「強」，反而更在意何宇華何時開始撐不住，「有時候越不哭、越不說，那個情緒反而越大。」故事由周承俊做出大膽決定展開，他錄取成績平平的醫學系畢業生林耿明，讓他與唐希、江東彥一同進入急診室擔任R1住院醫師。蔡凡熙飾演的林耿明首次執行插管便失敗，還被病患嘔吐物噴得滿身狼狽。蔡凡熙表示，林耿明最重要的並非一開始有多厲害，而是遇到挫折後仍願意繼續學習。角色即使犯錯、懷疑自己，也沒有忘記成為醫師的初衷，並在預告尾聲堅定喊出：「我想變強，想當急診醫師。」《急診室的奇蹟》將於11月12日在Netflix播出。