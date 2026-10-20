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航線資訊如下

基隆馬祖航線21日停航，22日、23日預計停航；惟因海氣象變化大，業者將視海象狀況於當日上午11時公告開航情形

高雄馬公航線21日至22日停航

將軍東吉航線21日停航

綠島航線21日上午開航至10時後無航班，22日、23日停航

蘭嶼航線21日至23日停航

強烈颱風薔琵持續逼近台灣，交通部航港局在海上颱風警報發布前夕，啟動近岸12浬海域警戒區管制機制。同時提醒旅客，受環流影響，基隆馬祖航線明（21）日停航，22日、23日預計停航；高雄馬公航線21日至22日停航、將軍東吉航線21日停航；綠島航線21日上午開航至10時後無航班，22日、23日停航；蘭嶼航線21日至23日停航；小琉球航線目前仍正常開航。為在颱風影響前完成近岸海域淨空，航港局實施「海警發布前近岸12浬海域淨空措施」，在海上颱風警報發布前啟動預警機制，透過航行警告電傳（NAVTEX）、船舶自動識別系統（AIS）訊文及船舶交通服務中心（VTS）以特高頻無線電（VHF）等多元管道，持續發布防災告警，籲請警戒區內船舶及早駛離近岸12浬海域警戒區避風。若海上颱風警報發布前12小時，仍滯留警戒區內且非屬公務或救援等船舶，將通報海洋委員會海巡署執行勸離及必要驅離作業。外籍船舶在管制期間，經海巡署執行二次勸（驅）離後，仍無正當理由滯留或錨泊於管制海域內者，將認定有危及商港或公共安全之虞，依法裁處禁止進港。此外，航港局呼籲，受薔琵颱風環流影響，部分航線停航，請旅客善用今、明兩日開航航班返臺，避免此時前往離島，以免航班停航滯留離島。