家裡堆放積灰塵的帳篷、單車先別急著丟！運動量販龍頭迪卡儂「2026 二手市集」即日起開跑，全台 8 間指定門市於 10 月 30 日前開放收件。《NOWNEWS今日新聞》特別整理寄賣流程與活動規則，只要安全衛生無虞，不限品牌皆可免費寄賣換等額購物金，輕鬆讓家中閒置裝備變現！
🟡全台八家門市限定！10月30日前開放寄賣
本次二手市集活動採「會員限定」與「指定門市」進行，全台共 8 家門市參與：北部包含三重、內湖、中和、八德、新竹門市；中部為南屯門市；南部則有鳳山與亞灣門市。活動關鍵時程如下：
寄賣商品收件時間：即日起至 10 月 30 日（五）各門市營業時間。
賣家優先入場挖寶：10 月 31 日（六）10:00～11:00（寄賣或收購成功即可獲得邀請卡，享提早 1 小時入場搶購，不限件數與攜伴人數）。
全會員開放入場選購：10 月 31 日（六）11:00 至營業時間結束。
全會員 8 折出清優惠（20% 折扣）：11 月 1 日（日）開店起至 18:00。
🟡免手續費不限品牌！手機登記門市快速檢測
想幫家中閒置運動用品出清，官方公布「免費寄賣 6 步驟」，操作流程相當直覺：
1. 找出用品：翻出家裡用不到、狀況良好且符合規範的二手運動裝備。
2.綁定帳號：加入台灣迪卡儂 LINE 官方帳號並完成會員綁定（須為台灣申辦之帳戶）。
3. 線上登記：10 月 30 日前於 LINE 點選「本月主打」，線上登記品項並自行設定預計售價。
4. 門市檢測：攜帶商品至 8 間活動門市進行安全與衛生檢測，合格後即由迪卡儂上架保管。
5. 售出入帳：商品於市集成功售出後，所得將於 11 月 6 日前以等額購物抵用卡（購物金）匯入 LINE。
6. 社群抽獎：在官方 LINE 社群或個人臉書拍照公開分享寄賣品，還能加碼抽 500 元禮物卡。
(註：若不想等待市集寄賣，部分門市同步開放「自行車」與「自由重量器材（啞鈴、槓鈴）」賣斷收購服務，現場即可直接領取購物抵用卡。)
🟡售出換無期限購物金！這三大地雷品拒收件
寄賣商品成功售出後，系統將於 11 月 6 日前透過 LINE 發送等額的「迪卡儂購物抵用金（購物抵用卡）」，無使用期限、不限消費金額與品項，全台實體門市與官網皆可折抵（若未售出，將於 11 月 4 日前通知，賣家須於 11 月 15 日前持通知至原門市領回，逾期視同拋棄）。
需特別留意的是，並非所有二手物都能寄賣，官方明列「三大拒收品項」：
1. 個人衛生用品不收：一般服飾類、鞋類、水壺、泳裝、潛水面罩、防寒衣、充氣床墊與充氣枕頭等。
2. 無法評估安全之器材不收：安全帽、頭盔、救生衣、攀岩繩索、車頂架、兒童安全座椅、硬式護具等。
3. 插電與電池類不收：電動自行車、電動滑板車、電動跑步機、筋膜按摩槍、瓦斯爐具與暖爐等。
此外，專業防水／羽絨外套、滑雪靴、直排輪與自行車配件等必須達「九成新」；帳篷類商品送件時需配合賣家於現場親自組裝，以確保營柱骨架、防水膠條與配件無缺損。出發前先檢查物品狀態，才能順利變現換好康。
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本次二手市集活動採「會員限定」與「指定門市」進行，全台共 8 家門市參與：北部包含三重、內湖、中和、八德、新竹門市；中部為南屯門市；南部則有鳳山與亞灣門市。活動關鍵時程如下：
寄賣商品收件時間：即日起至 10 月 30 日（五）各門市營業時間。
賣家優先入場挖寶：10 月 31 日（六）10:00～11:00（寄賣或收購成功即可獲得邀請卡，享提早 1 小時入場搶購，不限件數與攜伴人數）。
全會員開放入場選購：10 月 31 日（六）11:00 至營業時間結束。
全會員 8 折出清優惠（20% 折扣）：11 月 1 日（日）開店起至 18:00。
想幫家中閒置運動用品出清，官方公布「免費寄賣 6 步驟」，操作流程相當直覺：
1. 找出用品：翻出家裡用不到、狀況良好且符合規範的二手運動裝備。
2.綁定帳號：加入台灣迪卡儂 LINE 官方帳號並完成會員綁定（須為台灣申辦之帳戶）。
3. 線上登記：10 月 30 日前於 LINE 點選「本月主打」，線上登記品項並自行設定預計售價。
4. 門市檢測：攜帶商品至 8 間活動門市進行安全與衛生檢測，合格後即由迪卡儂上架保管。
5. 售出入帳：商品於市集成功售出後，所得將於 11 月 6 日前以等額購物抵用卡（購物金）匯入 LINE。
6. 社群抽獎：在官方 LINE 社群或個人臉書拍照公開分享寄賣品，還能加碼抽 500 元禮物卡。
(註：若不想等待市集寄賣，部分門市同步開放「自行車」與「自由重量器材（啞鈴、槓鈴）」賣斷收購服務，現場即可直接領取購物抵用卡。)
寄賣商品成功售出後，系統將於 11 月 6 日前透過 LINE 發送等額的「迪卡儂購物抵用金（購物抵用卡）」，無使用期限、不限消費金額與品項，全台實體門市與官網皆可折抵（若未售出，將於 11 月 4 日前通知，賣家須於 11 月 15 日前持通知至原門市領回，逾期視同拋棄）。
需特別留意的是，並非所有二手物都能寄賣，官方明列「三大拒收品項」：
1. 個人衛生用品不收：一般服飾類、鞋類、水壺、泳裝、潛水面罩、防寒衣、充氣床墊與充氣枕頭等。
2. 無法評估安全之器材不收：安全帽、頭盔、救生衣、攀岩繩索、車頂架、兒童安全座椅、硬式護具等。
3. 插電與電池類不收：電動自行車、電動滑板車、電動跑步機、筋膜按摩槍、瓦斯爐具與暖爐等。
此外，專業防水／羽絨外套、滑雪靴、直排輪與自行車配件等必須達「九成新」；帳篷類商品送件時需配合賣家於現場親自組裝，以確保營柱骨架、防水膠條與配件無缺損。出發前先檢查物品狀態，才能順利變現換好康。