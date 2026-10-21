豊漁餐飲集團宣布，持續擴大台中市場布局，旗下「季樂和牛鐵板燒」與「牛喜壽喜燒水炊鍋」於今（21）日同步進駐台中老虎城購物中心。集團更接連推出萬聖節與年度盛事「豊漁祭」，從日本A5和牛100g招待券、週週抽免費吃初魚，到台北－福岡來回機票大獎。
「牛喜壽喜燒水炊鍋」主打個人鍋物，提供關西風日式壽喜燒與博多風水炊鍋兩種經典日式鍋物。嚴選日本A5黑毛和牛，搭配特製壽喜燒醬汁，更以獨創的「蛋液泡泡」增添滑順口感；另也還有以溫潤雞湯為底的博多風水炊鍋。而「季樂和牛鐵板燒」則以「和牛也能天天享用」為訴求，將日本A5和牛結合龍蝦、鮑魚等高級食材，推出千元有找的豪華鐵板燒套餐，還搭配自助吧無限供應的白飯、例湯、飲料及霜淇淋。
加入官方LINE 免費送和牛100克
迎接即將到來的萬聖節，豊漁集團推出「Trick or Meat！不給肉就搗蛋！」活動，串聯全台季樂和牛鐵板燒、牛喜壽喜燒水炊鍋及和庵燒肉株式會社三大品牌，邀請消費者一起大啖和牛。只要加入「豊漁美食町」官方LINE，即有機會獲得「日本A5和牛100g招待券」，優惠券將於10月26日發送，並於10月29日至31日限時三天開放使用。活動期間，持券於指定品牌消費一份套餐，即可免費兌換100g日本A5和牛，每份套餐限兌換一次。
豊漁祭11月優惠活動 週週抽初魚、再送福岡來回機票
萬聖節過後，一年一度的「豊漁祭」將於11月1日至30日接力登場。豊漁餐飲旗下門市規模持續擴大，截至目前，集團共計13個品牌、60家門市。為感謝廣大的消費者支持，豊漁今年祭出「週週抽免費吃初魚」及「台北－福岡來回機票」兩大好禮。
▪️季樂 和牛鐵板燒 老虎城店：
地址：台中市西屯區潮洋里河南路三段120號3樓 （TIGER CITY老虎城購物中心3樓）
營業時間：11:00~20:30
座位：12席
備註：僅供現場候位。
官方IG：季樂 和牛鐵板燒
▪️牛喜 壽喜燒水炊鍋 老虎城店：
地址：台中市西屯區潮洋里河南路三段120號3樓 （TIGER CITY老虎城購物中心3樓）
營業時間：11:00~20:30
座位：13席
備註：牛喜壽喜燒
台北凱撒大飯店「王朝中餐廳」 推秋季菜
台北凱撒大飯店三樓的王朝中餐廳推出五道秋季主廚推薦新菜，從胭脂蝦與石榴百香果點綴出的秋日紅韻，到鱈場蟹入饌的鮮美，為當季餐桌換上繽紛的季節色彩。為讓更多饕客品嚐美味，入住台北凱撒的房客於王朝中餐廳午、晚餐時段用餐，可享小吃區內用8折優惠。凱撒飯店連鎖線上旅展亦推出63折起的精選餐券。
此次新菜中必吃海鮮料理，像是「鱈場蟹肉炒桂花翅」，以鮮甜蟹肉搭配桂花翅，展現豐富鮮味；也有「豆撈鱈場蟹伊麵」，將鱈場蟹與伊麵結合，透過熱鍋拌炒帶出十足鍋氣，更為涼爽秋日增添暖意。
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迎接即將到來的萬聖節，豊漁集團推出「Trick or Meat！不給肉就搗蛋！」活動，串聯全台季樂和牛鐵板燒、牛喜壽喜燒水炊鍋及和庵燒肉株式會社三大品牌，邀請消費者一起大啖和牛。只要加入「豊漁美食町」官方LINE，即有機會獲得「日本A5和牛100g招待券」，優惠券將於10月26日發送，並於10月29日至31日限時三天開放使用。活動期間，持券於指定品牌消費一份套餐，即可免費兌換100g日本A5和牛，每份套餐限兌換一次。
萬聖節過後，一年一度的「豊漁祭」將於11月1日至30日接力登場。豊漁餐飲旗下門市規模持續擴大，截至目前，集團共計13個品牌、60家門市。為感謝廣大的消費者支持，豊漁今年祭出「週週抽免費吃初魚」及「台北－福岡來回機票」兩大好禮。
▪️季樂 和牛鐵板燒 老虎城店：
地址：台中市西屯區潮洋里河南路三段120號3樓 （TIGER CITY老虎城購物中心3樓）
營業時間：11:00~20:30
座位：12席
備註：僅供現場候位。
官方IG：季樂 和牛鐵板燒
▪️牛喜 壽喜燒水炊鍋 老虎城店：
地址：台中市西屯區潮洋里河南路三段120號3樓 （TIGER CITY老虎城購物中心3樓）
營業時間：11:00~20:30
座位：13席
備註：牛喜壽喜燒
台北凱撒大飯店「王朝中餐廳」 推秋季菜
台北凱撒大飯店三樓的王朝中餐廳推出五道秋季主廚推薦新菜，從胭脂蝦與石榴百香果點綴出的秋日紅韻，到鱈場蟹入饌的鮮美，為當季餐桌換上繽紛的季節色彩。為讓更多饕客品嚐美味，入住台北凱撒的房客於王朝中餐廳午、晚餐時段用餐，可享小吃區內用8折優惠。凱撒飯店連鎖線上旅展亦推出63折起的精選餐券。
此次新菜中必吃海鮮料理，像是「鱈場蟹肉炒桂花翅」，以鮮甜蟹肉搭配桂花翅，展現豐富鮮味；也有「豆撈鱈場蟹伊麵」，將鱈場蟹與伊麵結合，透過熱鍋拌炒帶出十足鍋氣，更為涼爽秋日增添暖意。