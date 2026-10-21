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▲曹佑寧（如圖）與王淨交往約3年，受訪時被問及兩人近況，他甜笑回應：「很好。」（圖／記者嚴俊強攝影）

女星王淨演出《瀑布》、《月老》等代表作，活潑、親民的個性圈粉無數，近日卻被網友發現臉型長得像芒果，在網路上掀起熱議，連本人都發文自嘲：「大家好～偶素芒果阿姨！」男友曹佑寧今（21）日出席品牌活動，被問到此事笑說：「我覺得蠻像的，還蠻可愛的啊！」當眾放閃羨煞眾人。另外，小倆口穩定交往多年，年初更遭疑低調閃婚，不過遭經紀人否認，曹佑寧被問到下一步計畫，回答：「還是跟之前一樣。」依舊抱持順其自然的態度。曹佑寧與王淨穩定交往約 3 年，雖低調卻不時在社群放閃。今（22）日曹佑寧出席品牌一日店長活動，被問及兩人近況，他甜笑回應：「很好。」但也透露最近雙方工作較忙，比較難常常見面。事實上，今年初兩人曾不約而同在社群曬出「戒指」符號，一度引發外界猜測好事將近。當時，王淨經紀人澄清該照片僅為工作照、純屬巧合，呼籲大家切勿過度解讀；曹佑寧經紀人也回應「一切如常」，親自打破婚訊傳聞。曹佑寧遭問有沒有新的計畫？他則表示：「就跟之前一樣吧。」雖嚮往婚姻、朝結婚方向前進，但一切順其自然。值得一提的是，日前一名網友在Threads發文討論王淨的面貌，有人指出「王淨有個角度很像芒果。」對比圖曝光後瞬間引發熱議，連本人都自嘲發文：「大家好～偶素芒果姐姐。」對此，曹佑寧自己也有看到相關貼文，笑回：「我覺得蠻像的，我覺得這個形容還蠻可愛的啊。」並透露王淨有時候看到鏡子裡的自己，也會開玩笑說真的好像芒果，小倆口互動超閃。