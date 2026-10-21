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▲於萬聖甜點園遊會專櫃單筆滿500元，即可兌換小心臟金屬徽章一個。（圖／京站提供）

▲幾分甜，芝麻口味雞蛋布丁4入，推薦價260元。（圖／京站提供）

▲SUGA.LY，獨眼一口流心巴斯克，推薦價120元／個，限量30個。（圖／京站提供）

▲7-11即起至10月27日前，指定糖果巧克力任選2件，結帳就能參與抽獎。（圖／7-11提供）

迎接萬聖節到來！京站舉辦萬聖甜點園遊會，除了集結話題萬聖限定甜點、超生火的萬聖節限定甜點，還有指定品項平日買一送一優惠，包括生巧克力戚風、流心巴斯克都有，並且會員於現場活動陳列拍照打卡分享至FB或IG，就可獲得透明貼紙一份。京站即起至10月31日舉辦萬聖甜點園遊會，特別跨界合作人氣軟萌系插畫家「小心臟」，打造充滿童趣與驚奇的萬聖節視覺與限定場景，於萬聖甜點園遊會專櫃單筆滿500元，即可兌換小心臟金屬徽章一個（限量80個）。且Q卡友於現場活動陳列拍照打卡分享至FB或IG，可獲得透明貼紙一份。10/21（三）買一送一品項◾YAMATAKU DESSERT生巧克力戚風（切片），推薦價180元， 限量30組◾幾分甜4入布丁禮盒，推薦價220-350元。9入布丁禮盒，推薦價450-720元，限量50組，凡購買禮盒即贈萬聖限定爆米花。10/22（四）買一送一品項◾SUGA.LY一口流心巴斯克（奶黃流心），推薦價100元，限量30組◾度日鬆餅焦糖海鹽鬆餅，推薦價90元，限量50組。7-11歡慶萬聖節，即起至10月27日前，指定糖果巧克力任選2件，結帳就能參與抽獎，獎項有49折、69折、79折、89折，最大獎0元結帳。必買清單有健達出奇蛋、GODIVA 頂級巧克力棒售價65元、Mentos 曼陀珠22元、比菲多多口味軟糖（原價28至39 元／件）還有軟糖罐（原價70至80元／件）。