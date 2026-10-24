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▲沈春華2017年特別安排和老公前往泰國普吉島度假，並在當地重穿婚紗、拍攝唯美的銀婚紀念照。（圖／沈春華臉書）

前主播沈春華和藥學博士胡鎮康結褵34年，育有一子一女，對老公隱私極為保護的她，鮮少公開談論夫妻生活，不過早年受訪曾經直言老夫老妻的婚姻難以保鮮，話雖如此，沈春華還是曾經偷偷瞞著老公準備生日派對給對方驚喜，讓胡鎮康相當感動，「小小的動作，也讓對方知道你真的很重視他。」沈春華在2010年接受媒體訪問，當時她和老公胡鎮康的婚姻步入第18年，被問及夫妻感情如何保鮮，她笑說「老夫老妻難保鮮了！進入婚姻又有小孩不會想到保鮮」，反而是思考如何讓感情細水長流，執子之手與子偕老。然而，沈春華還是自爆偶爾會在生活中製造情趣，透露先生本身不愛過生日，但她和小孩曾經籌辦「Surprise Party（驚喜派對）」，在男主人回主臥室前開燈給他一個大驚喜，事先完全不知情的胡鎮康十分欣喜，「那一刻他很感動，小小的動作，也讓對方知道你真的很重視他。」沈春華的老公胡鎮康個性低調，幾乎不曾公開露面，據了解，他具有藥學博士學位，有醫藥專業背景，過去曾經在外商科技業擔任高階主管，性格瀟灑且極為愛家，沈春華年輕時受胡鎮康鼓勵前往美國遊學，兩人在國外結緣，進而相戀，最終為了克服遠距離戀愛，決定共度一生，小倆口愛情長跑6、7年，在1992年登記結婚，一晃眼已經攜手走過34個年頭，堪稱模範夫妻。