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📌以下為本文重點：

▲米津玄師12/26~12/27在台北大巨蛋座位圖＋票價。（圖／大鴻藝術BIG ART / 超級圓頂SUPER DOME）

米津玄師搶票前先完成「3個重要準備步驟」

10月24日中國信託卡友優先購幾點開賣、售票連結

米津玄師大巨蛋演唱會9步驟完成購票

米津玄師實名制怎麼填？每場最多買2張

米津玄師搶票重點QA

米津玄師大巨蛋演唱會時間、地點、票價

日本人氣歌手米津玄師台北大巨蛋演唱會《KENSHI YONEZU 2026-2027 WORLD TOUR / GHOST》，將於12月26日、27日連唱2天，2場合計最多可容納約8萬人，門票不只可以靠抽籤，還能直接用搶的！今（24）日中午12:00～16:00率先開放「中國信託財管鼎鑽卡友優先購票」，明（25）日上午10:00～16:00則輪到「中國信託全卡友優先購」，符合資格的歌迷不用等10月29日登記抽選，今天就能靠手速直接搶，搶到並完成付款就有門票，這次免把命運交給抽籤系統。不過，這次採實名制售票，每個證件號碼每場只能買1張、每位遠大會員每場最多2張，還得使用指定信用卡付款，《NOWNEWS今日新聞》整理米津玄師大巨蛋演唱會中國信託卡友優先購搶票時間、Ticket Plus遠大售票購票步驟、信用卡限制、實名制規定及搶票注意事項，讓歌迷開賣前一次搞懂。米津玄師搶票前先完成「3個重要準備步驟」10月24日中國信託卡友優先購幾點開賣、售票連結米津玄師大巨蛋演唱會9步驟完成購票米津玄師實名制怎麼填？每場最多買2張米津玄師搶票重點QA米津玄師大巨蛋演唱會時間、地點、票價1、先辦好Ticket Plus遠大售票會員這次米津玄師大巨蛋演唱會，統一透過Ticket Plus遠大售票系統購票，還沒有遠大會員的歌迷，記得先註冊帳號，完成手機及Email驗證，否則就算開賣時間到了，也無法直接購票。已經有帳號的人，建議提前登入確認是否正常，別等中午12點才發現密碼忘光光。2、先綁定中國信託信用卡、確認3D驗證今天10月24日開放的是「中國信託財管鼎鑽卡友」優先購票，必須持有符合資格的中國信託信用卡或簽帳金融卡，AE卡不適用。歌迷可以先到遠大售票會員專區，依序點選「個人資料→信用卡資訊」，提前綁定指定信用卡，並確認信用卡額度、有效期限及3D驗證功能正常，可加快購票流程。⚠️3、先準備好自己與同行朋友的實名資料這次每位遠大會員每場最多購買2張門票，如果要幫朋友一起搶，請提前準備好兩人的姓名及證件號碼。台灣籍歌迷必須填寫與身分證完全相同的「繁體中文姓名＋身分證字號」，外國籍則使用「英文護照姓名＋護照號碼」，不要自行加入特殊符號或字元。今天只開放「中國信託財管鼎鑽卡友」，並不是所有中信卡友都能在10月24日搶票，記得先確認自己符合哪一種資格。售票連結：中國信託財管鼎鑽卡友優先購時間：2026年10月24日（六）12：00～16：00中國信託全卡友優先購時間：2026年10月25日（日）10：00～16：00兩個階段都採先搶先贏、限區限量售完為止，而且只開放部分票區，並非所有價位都能購買。售票系統當下開放的區域為準。1、登入Ticket Plus遠大售票系統會員帳號，確認手機及Email都已完成驗證。2、至「會員專區 → 個人資料 → 信用卡資訊」綁定指定信用卡，加快購票流程。3、進入米津玄師《KENSHI YONEZU 2026-2027 WORLD TOUR / GHOST》演唱會售票頁面，等待開賣時間。4、點選「立即購票」，選擇12月26日或27日場次，再挑選想購買的票價及張數，每個會員每場最多2張。5、進入中國信託優先購票階段時，財管鼎鑽卡友須輸入信用卡卡號前8碼。6、選擇想購買的票區，由電腦自動安排座位，若該區沒有足夠的相連座位，系統可能改配不相連的位置。7、進入實名制資料頁面後，系統會暫時保留選定的票券10分鐘，請在時間內填妥每張門票對應的姓名及證件號碼，確認沒有打錯。8、進入結帳頁面，選擇信用卡付款，輸入中國信託信用卡卡號、有效期限、卡片後3碼，並完成銀行3D驗證及授權付款。9、付款完成後，回到遠大售票「我的訂單」確認付款狀態，顯示交易成功才算真正搶到票。這次米津玄師大巨蛋演唱會全面採實名制，規定「每位遠大會員每場最多購買2張」、「每個證件號碼每場只能購買1張」，而且會把不同售票階段已付款的門票全部合併計算。簡單來說，如果A今天幫自己和朋友B買了12月26日的2張門票，兩人就不能再用相同證件號碼購買26日場次，但仍可購買27日場次。即使換帳號、換信用卡，證件號碼的限制也不會重新計算。最重要的是，這次實名資料一旦填錯，官方不接受任何形式的修改或更名申請，不能買完才請客服改名字，只能依照退票規定處理。Q：今天10月24日只要有中國信託信用卡就能搶嗎？A：不行。今天中午12點開放的是中國信託「財管鼎鑽卡友」優先購票，一般中國信託卡友要等到10月25日上午10點才能購買。兩個階段都必須使用符合資格的中國信託信用卡或簽帳金融卡，切記無法使用AE卡購票。Q：我今天已經買到2張，明天還能再買2張嗎？A：要看場次。每位遠大會員每場累計最多2張，包含所有階段已付款的票券，如果今天已經買滿12月26日的2張，明天就不能再加買26日，但仍可購買27日場次。Q：我有中國信託信用卡，可以幫沒有中信卡的朋友買票嗎？A：可以，只要購票會員符合當天的卡友優先購資格，並使用指定中國信託信用卡付款，就能替同行朋友購買實名票券。兩張門票必須分別填寫實際入場者的正確證件資料。Q：選到門票後，可以慢慢填資料嗎？A：進入實名制資料頁面後，系統只會暫時保留票券10分鐘，必須在期限內完成資料填寫及後續購票程序，建議事先準備好姓名、身分證字號，不要到最後一刻才找朋友確認。Q：我想買2張，但系統沒有連號怎麼辦？A：這次由電腦自動配位，系統會優先安排同區相連座位，但若沒有足夠連號座位，就可能分配不相連的位置，無法自行挑選或要求更換。Q：可以使用其他銀行信用卡或ATM付款嗎？A：今天不行。中國信託卡友優先購票階段，只能使用符合資格的中國信託信用卡付款，其他銀行信用卡及ATM都不適用。Q：買完才發現朋友的名字打錯，可以修改嗎？A：不行。官方明確規定實名制姓名及證件號碼填錯，不接受修改申請，只能依規定辦理退票，不能直接換成其他人的名字。Q：如果搶到票後不想去了，可以退票嗎？A：可以，但有期限。購票當天不算，3日內可以申請退票，第4日起就不再受理，一般退票會收取票面金額5%的手續費。例如10月24日買票，最晚須在10月27日提出退票申請。演出日期：2026年12月26日（六）18：002026年12月27日（日）18：00演出地點：台北大巨蛋演出票價：5980元、5680元、4880元、4480元、3880元、2800元、2480元、1800元、身心障礙優惠席2840元、2240元售票系統：Ticket Plus遠大售票