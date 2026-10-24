日本人氣歌手米津玄師台北大巨蛋演唱會《KENSHI YONEZU 2026-2027 WORLD TOUR / GHOST》，將於12月26日、27日連唱2天，2場合計最多可容納約8萬人，門票不只可以靠抽籤，還能直接用搶的！今（24）日中午12:00～16:00率先開放「中國信託財管鼎鑽卡友優先購票」，明（25）日上午10:00～16:00則輪到「中國信託全卡友優先購」，符合資格的歌迷不用等10月29日登記抽選，今天就能靠手速直接搶，搶到並完成付款就有門票，這次免把命運交給抽籤系統。不過，這次採實名制售票，每個證件號碼每場只能買1張、每位遠大會員每場最多2張，還得使用指定信用卡付款，《NOWNEWS今日新聞》整理米津玄師大巨蛋演唱會中國信託卡友優先購搶票時間、Ticket Plus遠大售票購票步驟、信用卡限制、實名制規定及搶票注意事項，讓歌迷開賣前一次搞懂。
📌以下為本文重點：
米津玄師搶票前先完成「3個重要準備步驟」
10月24日中國信託卡友優先購幾點開賣、售票連結
米津玄師大巨蛋演唱會9步驟完成購票
米津玄師實名制怎麼填？每場最多買2張
米津玄師搶票重點QA
米津玄師大巨蛋演唱會時間、地點、票價
米津玄師搶票前先完成「3個重要準備步驟」
1、先辦好Ticket Plus遠大售票會員
這次米津玄師大巨蛋演唱會，統一透過Ticket Plus遠大售票系統購票，還沒有遠大會員的歌迷，記得先註冊帳號，完成手機及Email驗證，否則就算開賣時間到了，也無法直接購票。已經有帳號的人，建議提前登入確認是否正常，別等中午12點才發現密碼忘光光。
2、先綁定中國信託信用卡、確認3D驗證
今天10月24日開放的是「中國信託財管鼎鑽卡友」優先購票，必須持有符合資格的中國信託信用卡或簽帳金融卡，AE卡不適用。歌迷可以先到遠大售票會員專區，依序點選「個人資料→信用卡資訊」，提前綁定指定信用卡，並確認信用卡額度、有效期限及3D驗證功能正常，可加快購票流程。
⚠️特別注意，今天的優先購票只能使用中國信託信用卡付款，而且限已完成實體卡開卡者，其他銀行信用卡、ATM轉帳都不能使用。
3、先準備好自己與同行朋友的實名資料
這次每位遠大會員每場最多購買2張門票，如果要幫朋友一起搶，請提前準備好兩人的姓名及證件號碼。台灣籍歌迷必須填寫與身分證完全相同的「繁體中文姓名＋身分證字號」，外國籍則使用「英文護照姓名＋護照號碼」，不要自行加入特殊符號或字元。
10月24日中國信託卡友優先購幾點開賣、售票連結
今天只開放「中國信託財管鼎鑽卡友」，並不是所有中信卡友都能在10月24日搶票，記得先確認自己符合哪一種資格。
售票連結：https://reurl.cc/AXWk13
中國信託財管鼎鑽卡友優先購時間：2026年10月24日（六）12：00～16：00
中國信託全卡友優先購時間：2026年10月25日（日）10：00～16：00
兩個階段都採先搶先贏、限區限量售完為止，而且只開放部分票區，並非所有價位都能購買。售票系統當下開放的區域為準。
米津玄師大巨蛋演唱會9步驟完成購票
1、登入Ticket Plus遠大售票系統會員帳號，確認手機及Email都已完成驗證。
2、至「會員專區 → 個人資料 → 信用卡資訊」綁定指定信用卡，加快購票流程。
3、進入米津玄師《KENSHI YONEZU 2026-2027 WORLD TOUR / GHOST》演唱會售票頁面，等待開賣時間。
4、點選「立即購票」，選擇12月26日或27日場次，再挑選想購買的票價及張數，每個會員每場最多2張。
5、進入中國信託優先購票階段時，財管鼎鑽卡友須輸入信用卡卡號前8碼。
6、選擇想購買的票區，由電腦自動安排座位，若該區沒有足夠的相連座位，系統可能改配不相連的位置。
7、進入實名制資料頁面後，系統會暫時保留選定的票券10分鐘，請在時間內填妥每張門票對應的姓名及證件號碼，確認沒有打錯。
8、進入結帳頁面，選擇信用卡付款，輸入中國信託信用卡卡號、有效期限、卡片後3碼，並完成銀行3D驗證及授權付款。
9、付款完成後，回到遠大售票「我的訂單」確認付款狀態，顯示交易成功才算真正搶到票。
指定信用卡實名制購票流程
米津玄師實名制怎麼填？每場最多買2張
這次米津玄師大巨蛋演唱會全面採實名制，規定「每位遠大會員每場最多購買2張」、「每個證件號碼每場只能購買1張」，而且會把不同售票階段已付款的門票全部合併計算。
簡單來說，如果A今天幫自己和朋友B買了12月26日的2張門票，兩人就不能再用相同證件號碼購買26日場次，但仍可購買27日場次。即使換帳號、換信用卡，證件號碼的限制也不會重新計算。
最重要的是，這次實名資料一旦填錯，官方不接受任何形式的修改或更名申請，不能買完才請客服改名字，只能依照退票規定處理。
米津玄師搶票重點QA
Q：今天10月24日只要有中國信託信用卡就能搶嗎？
A：不行。今天中午12點開放的是中國信託「財管鼎鑽卡友」優先購票，一般中國信託卡友要等到10月25日上午10點才能購買。兩個階段都必須使用符合資格的中國信託信用卡或簽帳金融卡，切記無法使用AE卡購票。
Q：我今天已經買到2張，明天還能再買2張嗎？
A：要看場次。每位遠大會員每場累計最多2張，包含所有階段已付款的票券，如果今天已經買滿12月26日的2張，明天就不能再加買26日，但仍可購買27日場次。
Q：我有中國信託信用卡，可以幫沒有中信卡的朋友買票嗎？
A：可以，只要購票會員符合當天的卡友優先購資格，並使用指定中國信託信用卡付款，就能替同行朋友購買實名票券。兩張門票必須分別填寫實際入場者的正確證件資料。
Q：選到門票後，可以慢慢填資料嗎？
A：進入實名制資料頁面後，系統只會暫時保留票券10分鐘，必須在期限內完成資料填寫及後續購票程序，建議事先準備好姓名、身分證字號，不要到最後一刻才找朋友確認。
Q：我想買2張，但系統沒有連號怎麼辦？
A：這次由電腦自動配位，系統會優先安排同區相連座位，但若沒有足夠連號座位，就可能分配不相連的位置，無法自行挑選或要求更換。
Q：可以使用其他銀行信用卡或ATM付款嗎？
A：今天不行。中國信託卡友優先購票階段，只能使用符合資格的中國信託信用卡付款，其他銀行信用卡及ATM都不適用。
Q：買完才發現朋友的名字打錯，可以修改嗎？
A：不行。官方明確規定實名制姓名及證件號碼填錯，不接受修改申請，只能依規定辦理退票，不能直接換成其他人的名字。
Q：如果搶到票後不想去了，可以退票嗎？
A：可以，但有期限。購票當天不算，3日內可以申請退票，第4日起就不再受理，一般退票會收取票面金額5%的手續費。例如10月24日買票，最晚須在10月27日提出退票申請。
米津玄師大巨蛋演唱會時間、地點、票價
演出日期：2026年12月26日（六）18：00
2026年12月27日（日）18：00
演出地點：台北大巨蛋
演出票價：5980元、5680元、4880元、4480元、3880元、2800元、2480元、1800元、身心障礙優惠席2840元、2240元
售票系統：Ticket Plus遠大售票
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米津玄師搶票前先完成「3個重要準備步驟」
10月24日中國信託卡友優先購幾點開賣、售票連結
米津玄師大巨蛋演唱會9步驟完成購票
米津玄師實名制怎麼填？每場最多買2張
米津玄師搶票重點QA
米津玄師大巨蛋演唱會時間、地點、票價
1、先辦好Ticket Plus遠大售票會員
這次米津玄師大巨蛋演唱會，統一透過Ticket Plus遠大售票系統購票，還沒有遠大會員的歌迷，記得先註冊帳號，完成手機及Email驗證，否則就算開賣時間到了，也無法直接購票。已經有帳號的人，建議提前登入確認是否正常，別等中午12點才發現密碼忘光光。
2、先綁定中國信託信用卡、確認3D驗證
今天10月24日開放的是「中國信託財管鼎鑽卡友」優先購票，必須持有符合資格的中國信託信用卡或簽帳金融卡，AE卡不適用。歌迷可以先到遠大售票會員專區，依序點選「個人資料→信用卡資訊」，提前綁定指定信用卡，並確認信用卡額度、有效期限及3D驗證功能正常，可加快購票流程。
⚠️特別注意，今天的優先購票只能使用中國信託信用卡付款，而且限已完成實體卡開卡者，其他銀行信用卡、ATM轉帳都不能使用。
3、先準備好自己與同行朋友的實名資料
這次每位遠大會員每場最多購買2張門票，如果要幫朋友一起搶，請提前準備好兩人的姓名及證件號碼。台灣籍歌迷必須填寫與身分證完全相同的「繁體中文姓名＋身分證字號」，外國籍則使用「英文護照姓名＋護照號碼」，不要自行加入特殊符號或字元。
10月24日中國信託卡友優先購幾點開賣、售票連結
今天只開放「中國信託財管鼎鑽卡友」，並不是所有中信卡友都能在10月24日搶票，記得先確認自己符合哪一種資格。
售票連結：https://reurl.cc/AXWk13
中國信託財管鼎鑽卡友優先購時間：2026年10月24日（六）12：00～16：00
中國信託全卡友優先購時間：2026年10月25日（日）10：00～16：00
兩個階段都採先搶先贏、限區限量售完為止，而且只開放部分票區，並非所有價位都能購買。售票系統當下開放的區域為準。
米津玄師大巨蛋演唱會9步驟完成購票
1、登入Ticket Plus遠大售票系統會員帳號，確認手機及Email都已完成驗證。
2、至「會員專區 → 個人資料 → 信用卡資訊」綁定指定信用卡，加快購票流程。
3、進入米津玄師《KENSHI YONEZU 2026-2027 WORLD TOUR / GHOST》演唱會售票頁面，等待開賣時間。
4、點選「立即購票」，選擇12月26日或27日場次，再挑選想購買的票價及張數，每個會員每場最多2張。
5、進入中國信託優先購票階段時，財管鼎鑽卡友須輸入信用卡卡號前8碼。
6、選擇想購買的票區，由電腦自動安排座位，若該區沒有足夠的相連座位，系統可能改配不相連的位置。
7、進入實名制資料頁面後，系統會暫時保留選定的票券10分鐘，請在時間內填妥每張門票對應的姓名及證件號碼，確認沒有打錯。
8、進入結帳頁面，選擇信用卡付款，輸入中國信託信用卡卡號、有效期限、卡片後3碼，並完成銀行3D驗證及授權付款。
9、付款完成後，回到遠大售票「我的訂單」確認付款狀態，顯示交易成功才算真正搶到票。
指定信用卡實名制購票流程
米津玄師實名制怎麼填？每場最多買2張
這次米津玄師大巨蛋演唱會全面採實名制，規定「每位遠大會員每場最多購買2張」、「每個證件號碼每場只能購買1張」，而且會把不同售票階段已付款的門票全部合併計算。
簡單來說，如果A今天幫自己和朋友B買了12月26日的2張門票，兩人就不能再用相同證件號碼購買26日場次，但仍可購買27日場次。即使換帳號、換信用卡，證件號碼的限制也不會重新計算。
最重要的是，這次實名資料一旦填錯，官方不接受任何形式的修改或更名申請，不能買完才請客服改名字，只能依照退票規定處理。
米津玄師搶票重點QA
Q：今天10月24日只要有中國信託信用卡就能搶嗎？
A：不行。今天中午12點開放的是中國信託「財管鼎鑽卡友」優先購票，一般中國信託卡友要等到10月25日上午10點才能購買。兩個階段都必須使用符合資格的中國信託信用卡或簽帳金融卡，切記無法使用AE卡購票。
Q：我今天已經買到2張，明天還能再買2張嗎？
A：要看場次。每位遠大會員每場累計最多2張，包含所有階段已付款的票券，如果今天已經買滿12月26日的2張，明天就不能再加買26日，但仍可購買27日場次。
Q：我有中國信託信用卡，可以幫沒有中信卡的朋友買票嗎？
A：可以，只要購票會員符合當天的卡友優先購資格，並使用指定中國信託信用卡付款，就能替同行朋友購買實名票券。兩張門票必須分別填寫實際入場者的正確證件資料。
Q：選到門票後，可以慢慢填資料嗎？
A：進入實名制資料頁面後，系統只會暫時保留票券10分鐘，必須在期限內完成資料填寫及後續購票程序，建議事先準備好姓名、身分證字號，不要到最後一刻才找朋友確認。
Q：我想買2張，但系統沒有連號怎麼辦？
A：這次由電腦自動配位，系統會優先安排同區相連座位，但若沒有足夠連號座位，就可能分配不相連的位置，無法自行挑選或要求更換。
Q：可以使用其他銀行信用卡或ATM付款嗎？
A：今天不行。中國信託卡友優先購票階段，只能使用符合資格的中國信託信用卡付款，其他銀行信用卡及ATM都不適用。
Q：買完才發現朋友的名字打錯，可以修改嗎？
A：不行。官方明確規定實名制姓名及證件號碼填錯，不接受修改申請，只能依規定辦理退票，不能直接換成其他人的名字。
Q：如果搶到票後不想去了，可以退票嗎？
A：可以，但有期限。購票當天不算，3日內可以申請退票，第4日起就不再受理，一般退票會收取票面金額5%的手續費。例如10月24日買票，最晚須在10月27日提出退票申請。
米津玄師大巨蛋演唱會時間、地點、票價
演出日期：2026年12月26日（六）18：00
2026年12月27日（日）18：00
演出地點：台北大巨蛋
演出票價：5980元、5680元、4880元、4480元、3880元、2800元、2480元、1800元、身心障礙優惠席2840元、2240元
售票系統：Ticket Plus遠大售票