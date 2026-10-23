我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「臺灣燴飯王」與「壹樓早餐」異業結盟，以競賽冷凍組冠軍風味產品為基礎，將國產米食延伸至早餐時段。（圖／業者提供）

早餐想吃米飯又多一項選擇。「臺灣燴飯王」與「壹樓早餐」異業結盟，以農糧署第二屆「臺灣燴飯王」競賽冷凍組冠軍風味產品為基礎，推出「白玉鮮蔬豚絲燴飯」，即日起於壹樓早餐全台24間門市期間限定供應，將國產米食延伸至早餐時段。這款燴飯以晶瑩香Q米飯搭配豬肉絲、蔬菜與醬汁，並依早餐通路需求調整食材比例及風味。業者希望透過既有門市，讓競賽得獎產品轉化為日常餐點，接觸不同消費族群。壹樓早餐中和中山店表示，店內消費者過去多選擇麵包、蛋餅及漢堡等餐點，此次參與合作，希望擴充菜單，讓偏好米飯的消費者多一項選擇，在早晨也能吃到熱騰騰的米飯。對早餐業者而言，米飯並非陌生食材，如何融入既有菜單、符合早餐客群需求，是此次合作的新嘗試。「白玉鮮蔬豚絲燴飯」保留燴飯的料理形式，再針對通路調整內容，作為早餐主食品項之一。此次合作也讓國產米食從競賽、冷凍產品走進早餐門市，透過不同餐飲通路增加食用情境。業者盼藉期間限定供應，拓展米食在早餐市場的應用，為消費者提供更多元的選擇。