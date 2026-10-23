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▲Elvy過去經常曬出跟Jeffrey出遊的合照，大家都以為他們感情很甜蜜。（圖／翻攝自IG@je22.life）

網紅組合「吉二夫婦」由老婆Elvy與老公Jeffrey組成，在戶外露營與越野圈小有名氣，IG有3萬粉絲追蹤。昨（22）日是颱風來臨前夕，Elvy突然在社群發文，公開她早與Jeffrey在今年8月離婚的消息。Elvy表示這6年的婚姻她問心無愧，並反控Jeffrey出軌，對感情不忠，內幕曝光後讓粉絲感到相當震撼。「吉二夫婦」因擁有2台吉普車，而取名「吉二」，兩人過去一起經營社群，經常分享露營景點、妙招，還有參加越野車比賽的影片，也不時曬出夫妻旅遊合照，感情看起來相當恩愛，沒想到Elvy昨日在IG宣布雙方已經離婚的消息。Elvy表示，他們是在8月底正式簽字離婚的，以後粉專會從「吉二夫婦」改名成「吉二Elvy」，Elvy會繼續分享自己的日常。她也透露自己依然喜歡戶外生活，也依然有2台吉普車，2隻寵物也將由自己繼續照顧，她休息一段時間後就會回歸。此外，Elvy更直接公開離婚主因，指控Jeffrey婚內出軌：「男方選擇長期欺瞞、慣性說謊、突破道德底線，和背叛婚姻的方式，滿足他個人私慾、長期向外發展不正常男女關係、涉及外遇出軌之事。」Elvy說自己對這段6年婚姻問心無愧，平常家中經濟幾乎都是她一肩承擔：「讓他在沒有後顧之憂的情況下，擁有最大的自由與選擇，這份信任與愛護，成了被有心人利用的東西。」她對於這段感情最後是這種結局也感到遺憾，但Elvy勇於面對，她認為人生就算走錯路也不是白走：「看清方向之後，還能重新選擇自己的路。」粉絲見狀也紛紛湧入留言，鼓勵Elvy：「恭喜你獲得全新的開始，一切都會越來越好的」、「妳值得所有的溫柔與美好」、「我愛Elvy，你最棒，你閃閃發光」、「恭喜看清渣男，為時不晚」、「你很棒！！新的開始一定會更好」。