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颱風薔琵逼近，第三作戰區今（23）日配合地方政府災害防救需求，先期派遣救災兵力、車輛及機具，進駐新北市、宜蘭縣及新竹縣等合計14處，並完成相關災防整備工作，透過超前部署與周延規劃，強化災害應變能量，確保面對突發災情時，能迅速投入支援，協力守護民眾生命財產安全。第三作戰區指出，所屬部隊已先期完成兵力派遣與裝備部署，投入中、輕型戰術輪車、AAV7兩棲突擊車及膠舟等4類救災車輛與機具，並落實裝備檢整、任務分工及安全整備，同時與地方政府保持密切聯繫，掌握轄內災害潛勢及應變需求，確保接獲任務時，能迅速應處、即時馳援。第三作戰區強調，秉持「救災視同作戰」精神，持續掌握颱風動態及天候變化，落實風險評估與安全管控，並落實與地方政府的橫向協調及災情資訊共享，確保災防應變機制順暢運作；全體官兵將在確保自身安全前提下，保持高度警覺與應變能量，隨時配合地方政府需求投入災害防救工作，展現國軍軍民同心、守護家園的堅定決心。