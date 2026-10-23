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隨著抗老思維邁入精準時代，非侵入拉提已從單純的表皮與筋膜層，延伸至深層肌肉張力的調理。粹究美學院長楊仕安強調，臉部老化是多層次的複合結果，其中「表情肌張力失衡」更是加速輪廓下垂的關鍵。楊仕安院長提出「肌肉力線平衡」新概念，主張結合診斷評估進行「一練一放」，一方面強化有助於支撐輪廓的肌群，另一方面放鬆過度活躍的下拉力量，透過精準調控肌力分配，提供求美者更完善的動態抗老解決方案。談及臉部老化，大眾多半停留在膠原蛋白流失、皮膚鬆弛或脂肪隨年齡位移等觀念。但實際上，臉部是一個持續運作的動態結構，每一次微笑、皺眉、抿嘴或低頭，都會帶動肌肉連動與拮抗；而皮膚底下這層肌肉的失衡，正是臨床評估抗老時最常被忽略的關鍵。醫師楊仕安解釋，臉部表情肌大致可分為「上升」與「下降」兩大肌群。隨著年齡增長，上升肌群的體積、密度與張力逐漸下降，對表層皮膚與軟組織的支撐力隨之減弱；與此同時，下降肌群卻日趨活躍、張力亢進，持續將輪廓向下牽引。當向上與向下的力量此消彼長，臉部力線失去平衡，眉眼、嘴角與下顎線便會隨之鬆垮甚至加速下垂。他補充，眼周皮膚僅約 0.3 毫米且肌肉極為精細，眼周鬆弛同樣與上升肌群的支撐力息息相關，因此診斷時必須將眼周納入整體力線進行綜合評估。楊仕安醫師表示，針對上提肌群力量不足的情況，臨床上已引進如菲斯波（Emface）等技術，利用高強度電場誘發肌肉收縮，並同步搭配電波加熱，重新建立深層支撐；若屬於下拉肌群過於亢進，則可透過美肌拉提斯等綜合療法進行調理。兩者的核心目的，皆是讓臉部輪廓在向上提升與向下拉扯之間重新找回平衡。臉部老化從非單一層次的問題，皮膚、脂肪、肌肉乃至骨骼，皆會隨歲月產生變化。有人以皮膚鬆弛為主，有人是脂肪位移，也有人主因在於肌肉力量改變。因此，即使外表同樣展現為「臉垮」，背後的成因卻截然不同。楊仕安醫師提醒，若想突破傳統拉提緊緻的瓶頸，切忌盲目「加碼」能量或發數，建議先釐清個人的老化主因，並從靜態結構與動態表情中進行精準分析，再由專業醫師量身規劃療程組合，才能達到自然且和諧的抗老效果。