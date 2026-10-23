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超過3000萬成交 打破月亮伊布卡牌紀錄

寶可夢俱樂部成員才能得到 卡牌屢創天價

近年來寶可夢集換式卡牌遊戲（PTCG）收藏市場熱度持續升溫，近期卡牌交易市場再度創造天價紀錄，一張罕見的日版「Umbreon Legend Daisuki Club Promo」月亮伊布宣傳卡牌，在拍賣平台Alt以超過100萬美元（約新台幣3262萬元）的金額成交，這項紀錄大幅刷新了月亮伊布卡牌的歷史最高拍賣紀錄。本次拍賣成交的月亮伊布宣傳用卡牌，是獲得第三方評級機構PSA 10滿分認證，這張日版月亮伊布卡在全球僅有43張獲得PSA 10，更可以看出這張卡牌的稀有性，這張卡牌也透過Alt拍賣，以超過100萬美元（約新台幣3262萬元）的金額成交，比起過去Daisuki Club宣傳卡僅以約1萬美元（約新台幣33萬元）的價格賣出，這次成交金額直接打破月亮伊布系列卡牌的紀錄。在此之前，月亮伊布卡牌的拍賣紀錄，是由一張獲BGS 10（Pristine）評級的2001年「Neo Discovery 1st Edition Holo」月亮伊布卡牌保持，當時經Alt拍賣以約28.8萬美元（約新台幣939萬元）成交。「Umbreon Legend Daisuki Club Promo」月亮伊布宣傳卡牌獲得的方法很不容易，最初只有日本「Pokémon Daisuki Club」（寶可夢俱樂部）的成員才能取得，成員還需要在俱樂部中保持活躍程度，累積至少7200點點數才能兌換。擁有高分評鑑的寶可夢卡牌拍賣市場活絡，評鑑滿分的稀有卡牌更是屢創天價，先前才有一張PSA 10的「雨衣皮卡丘」卡牌以840萬美元（約新台幣2.7億元）價格成交，成為史上第二高價的寶可夢卡牌，第一高價的則是1998年發行的「皮卡丘插畫家（Pikachu Illustrator）」，以1650萬美元（約新台幣5.3億元）成交。