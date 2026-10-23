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▲奈良驚現4具「身首異處」小鹿屍體！興福寺、東大寺接連發現 縣府：恐是人為犯案（圖／截自日本新聞網）

日本奈良傳出駭人事件！奈良縣政府23日宣布，今年8月下旬到10月上旬，興福寺和東大寺境內接連發現4具殘缺不全的小鹿屍體，而且全都「頭部和身體分離」。縣府表示，經過專業機構評估，小鹿被野生動物捕食致死的可能性很低，研判可能是人為所致，已經向警方報案，並呼籲民眾夜間在奈良公園獨自行走時務必小心。據日本關西電視台、產經新聞報導，第一具小鹿屍體是在8月21日，於興福寺北側入口附近的「奈良縣文化財保存事務所」一帶被發現；8月27日，東大寺大佛殿東側附近又發現第二具；9月17日，第三具出現在大佛殿西側附近；10月1日，興福寺西側一處迴廊遺址附近又發現第四具。調查人員透露，4具小鹿屍體都是「頭部和身體分離」，而且身體有部分缺失。奈良縣諮詢專業機構後，專家認為「小鹿不太可能是被野生動物捕食致死」。奈良縣知事山下真拒絕透露小鹿缺少的是哪些部位。他表示：「如果這是人為造成的傷害，那麼只有犯人才知道這些細節，公開出去可能會造成困擾。」奈良縣指出，如果事件確定是人為所致，可能違反《文化財保護法》或《廢棄物處理法》，已在本月15日向警方報案。目前奈良縣、奈良鹿愛護會、興福寺和東大寺都已加強巡邏，警方也提高警戒。奈良縣呼籲民眾，夜間獨自在奈良公園內走動時要特別小心，並公開徵求相關線索。不過，縣府也提醒，請民眾不要撥打專線表達和破案無關的意見，以免占線，影響蒐集必要資訊。奈良公園的鹿不是一般野生動物。牠們在1957年被指定為日本國家「天然記念物」，受到《文化財保護法》保護。依該法第196條，讓天然記念物滅失、毀損或衰亡的人，最重可處5年以下徒刑或100萬日圓以下罰金。日本專家指出，奈良鹿屬於野生動物，不在《動物愛護法》保護的「愛護動物」範圍內，因此殘害奈良鹿的案件，都是用《文化財保護法》來辦。奈良鹿遭人為殺害並不是第一次。2010年，一名40多歲男子用弓箭射鹿，導致鹿中箭死亡，依《文化財保護法》被判處有期徒刑6個月，不得緩刑。2021年2月，一名20多歲男子在奈良公園和鹿玩耍時，因為另一隻鹿撞了他的車，一怒之下拿斧頭砍向鹿的頭部。這隻鹿頭部傷口深約5.4公分，部分深及腦部，最後失血死亡。男子供稱「當時想殺了牠」，最後依《文化財保護法》等罪，被判處有期徒刑10個月、緩刑3年。近年來，社群平台上也陸續流傳觀光客踢鹿、虐鹿的影片，引發日本社會批評，奈良縣也收到大量投訴，但多數影片的當事人身分都沒有被確認。這次4具小鹿屍體集中在觀光客最多的興福寺、東大寺境內，兩個月內接連被發現，手法又異常殘忍，讓不少日本網友直呼「毛骨悚然」。目前警方仍在調查中，尚未鎖定嫌犯。