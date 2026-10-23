巴西聖保羅州一處小鎮，近日有民眾意外發現，人行道上的裂痕與污漬，組合起來竟然是一張神似耶穌的臉，消息傳開後，不少人特地前往現場一探究竟，甚至有人當場跪地祈禱，讓原本平凡的街道，意外成了話題景點。
綜合《The Sun》及巴西當地媒體報導，發現這個特殊圖案的女子瑪麗亞（Maria Rosa Querico）聲稱，當時自己正在賞月，突然注意到一道藍色閃光照亮地面，隨後便發現路面上出現疑似人臉的圖案，她把照片分享到社群平台後，引起當地居民熱議，部分民眾認為，裂痕形成的輪廓，與耶穌的形象相當相似，就連周圍的落葉，看起來都像是耶穌頭上的荊棘冠冕。
隨著消息傳開，這處不起眼的人行道吸引民眾前往，有人拿起手機拍照，有人駐足觀看，也有人被感動得跪地祈禱，堅信這就是來自神的啟示。
不過，這究竟是不是神蹟，當地神父文森特（Sebastiao Ricardo Vicente）態度較為保守，坦言人們看到的圖案，可能會與個人的信仰、認知有關，當大腦熟悉某種形象時，就更容易在不規則的紋路中，辨認出相似的輪廓，心理學將這類現象稱為「空想性錯視」，也就是在隨機圖像中，看見自己熟悉的人物或形狀。
至於這張「耶穌臉」究竟只是巧合，還是讓信徒有所感觸的特殊景象，每個人或許都有不同解讀。只能說，下次走路時不妨偶爾低頭看看，說不定平凡的街角，也藏著令人意想不到的「驚喜」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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隨著消息傳開，這處不起眼的人行道吸引民眾前往，有人拿起手機拍照，有人駐足觀看，也有人被感動得跪地祈禱，堅信這就是來自神的啟示。
至於這張「耶穌臉」究竟只是巧合，還是讓信徒有所感觸的特殊景象，每個人或許都有不同解讀。只能說，下次走路時不妨偶爾低頭看看，說不定平凡的街角，也藏著令人意想不到的「驚喜」。
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