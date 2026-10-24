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重製版出現黑暗林克 細節處理細緻

[任天堂HP]Nintendo Switch 2 ソフト『ゼルダの伝説 時のオカリナ』のCMを公開しました。 #時のオカリナ #ゼルダの伝説40周年 https://t.co/Y0gB7x0RUN



— 任天堂株式会社 (@Nintendo) October 16, 2026

宣傳片展現經典情節 新舊玩家都期待

《薩爾達傳說 時之笛》重製版將在11月5日於Nintendo Switch 2登場，官方也為此推出全新宣傳影片，許多資深玩家在宣傳片中發現N64《薩爾達傳說 時之笛》時期的強敵「黑暗林克」，代表這位強大的敵人也會在重製版出現。在1998年推出的《薩爾達傳說 時之笛》中，玩家在水之神殿霧氣瀰漫的枯樹場景與鏡像分身對決，是許多玩家心中的經典名場面。在本次曝光的重製版宣傳畫面中，黑暗林克展現出更具威脅性的強大氣場，不僅力量滲入主角林克的劍中，更居高臨下、眼神邪惡地盯著林克。廣告中最吸睛的一幕，正是黑暗林克跳上林克的劍上挑釁。相較於原版黑暗林克踩上劍刃時維持決鬥架勢的動作，重製版為其量身打造了全新姿態，讓角色的個性顯得更加鮮明強烈。此外，畫面細節處理也相當精緻，林克的身體甚至會因應黑暗林克的踩踏重量做出下沉反饋反應，展現出重製版在物理細節、畫面質感與演出水準上的顯著提升。雖然任天堂在近幾個月已陸續透過Direct發表會、媒體試玩與深入介紹影片揭露大量遊戲內容，但成年林克的部分一直保持神秘色彩。本次30秒廣告節奏明快，除了揭開成年林克將遭遇的各路敵人外，更密集穿插多幕經典情節，像是反派加農彈奏管風琴的標誌性場景、林克吹奏時之笛的熟悉優美旋律、林克拔出大師之劍的細緻過場動畫。《薩爾達傳說 時之笛》重製版預計將於2026年11月5日正式發售，並由Nintendo Switch 2獨占登場，雖然《薩爾達傳說 時之笛》搶在《俠盜獵車手6》發售日11月19日前推出，仍讓新舊《薩爾達傳說》玩家們相當期待。