我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有粉絲曾為了搶到GD大巨蛋演唱會，在座位圖的心儀區域貼上椅子圖示，向月老明確表達「想坐這裡」。（圖／示意圖、超級圓頂）

日本人氣歌手米津玄師將於2026年12月26日、27日連續2天在台北大巨蛋舉辦《KENSHI YONEZU 2026-2027 WORLD TOUR / GHOST》演唱會，2場預計可吸引8萬名歌迷朝聖，門票將於明（24）日率先開放中國信託財管鼎鑽卡友優先購，25日再讓中國信託全卡友搶票。面對僧多粥少的搶票大戰，除了提前綁定信用卡、確認售票帳號，追星族之間還流行一招「拜月老求門票」，甚至還有「小椅子玄學」，只要帶著演唱會座位圖到廟裡，直接向月老指定想坐的位置，神明就會幫忙牽起與偶像的緣分。不少追星族認為，月老不只能牽姻緣，也能幫忙牽起粉絲與偶像之間的緣分，因此每逢大型演唱會開賣前，就會準備糖果、巧克力等甜食前往月老廟祈福。拜拜時除了報上姓名，也要清楚告訴月老想參加的演唱會名稱、日期及地點，例如「」，連想購買的票價區域、張數都能一併說明，讓願望更加具體。最近追星圈還流行一種更進階的「小椅子玄學」，做法是在演唱會座位圖上，找到自己最想坐的區域，再貼上一張小椅子圖示，將座位圖列印出來帶去拜月老。有粉絲分享，自己照著這套方式拜拜，最後真的抽中演唱會第一排正中央的位置，讓不少苦於搶票的歌迷也想跟著嘗試。不過，這些方法都屬於粉絲之間流傳的祈福習俗，並沒有實際提高購票成功率的證據。至於米津玄師這次的大巨蛋演唱會，門票分為5980元、5680元、4880元、4480元、3880元、2800元、2480元、1800元、身心障礙優惠席2840元、2240元，首波將於10月24日開放中國信託財管鼎鑽卡友優先在遠大售票購買，10月25日上午10點至下午4點則開放中國信託全卡友優先購，每位會員每場最多購買2張。10月29日還有後續登記抽選機會，沒有符合優先購資格的歌迷，仍可把握下一波售票時程。