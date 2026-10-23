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▲謝立琪（如圖）曾一口氣錄取香港航空、廈門航空、阿聯酋航空的空服員，最後因家人無預警重病住院放棄夢想。（圖／謝立琪IG@kiki_hsieh）

JKF人氣女郎謝立琪被封為「國旗女神」、「北藝大校花」，曾同時考上三間航空公司空服員的她，最後因家人無預警重病住院放棄夢想。近期，謝立琪則將目標鎖定金融業，為了考照每天清晨五點起床苦讀、推掉通告，最終她順利拿下高級業務員執照，並已低調接下財經節目主持棒，下一步更打算挑戰「證券分析師」。而謝立琪的社群上經常可見大尺度辣照，發行過個人寫真書的她，曾表示自己什麼尺度都可以，但她的堅持就是「我很性感，但我不色情」。謝立琪有著甜美外型，當年原本鐵了心想「逃離台灣」，一邊兼職模特兒一邊拚命考空服員，最終一口氣錄取香港航空、廈門航空、阿聯酋航空。未料，家人當時卻無預警重病住院，且一住就是兩年，謝立琪說：「我那時意識到了親情是我的責任，我無法拋下他們不管就去追夢。」被迫留守醫院的那兩年，謝立琪轉戰直播市場，近期她則將目標鎖定金融業。為了考照，她每天清晨五點起床苦讀、瘋狂推掉通告，壓力大到狂長出一堆白頭髮。最終謝立琪順利拿下高級業務員執照，並低調接下財經節目主持棒，她也鬆口下一步更想挑戰證券分析師，霸氣放話：「這一切還只是剛起步！」除此之外，謝立琪的日常生活同樣精彩，她坦言自己對新事物充滿衝勁，唱歌、網球都玩過一輪，直呼：「喜歡任何能讓我進步的事物。」被問到感情觀，謝立琪則大方說：「以前是主動，現在是被動，而且最重要的是我得要先心動，對方才會有機會。」至於擇偶條件，她直接開出清單情緒穩定、大方、願意付出，同時還要有上進心，條件一出讓不少網友直呼「這根本是完美男友範本。」謝立琪擁有傲人身材，不僅曾登上JKF封面女星，也發行過個人寫真書，社群上經常可見大尺度辣照。每年雙十節，謝立琪都會身穿國旗比基尼到各地拍攝作品，不過受到矚目同時卻也不免身陷爭議，甚至社群帳號慘遭停權，而謝立琪也曾提到：「作品色不色情，其實是要看當事人怎麼去呈現這東西，所以後來才想說，什麼尺度都可以，但我的堅持就是『我很性感，但我不色情』。」