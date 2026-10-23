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黃子韜旗下公司再傳司法糾紛，北京龍韜娛樂文化有限公司近日新增一筆被執行紀錄，執行標的約人民幣2040萬元（換算約新台幣9966萬元），消息今（23）日曝光後引發關注。公開企業資料顯示，黃子韜雖已於去年卸任公司執行董事，目前仍是實際控制人。龍韜娛樂成立於2016年4月，註冊資本為人民幣450萬元（換算約新台幣2198萬元），業務涵蓋影視製作、文化娛樂經紀等領域，由海南永恆星龍文化發展集團有限公司及張建華共同持股，現任法定代表人為邱永成。這並非龍韜娛樂首次出現執行紀錄。公司去年曾因服務合約糾紛，被執行人民幣32.83萬元（換算約新台幣160萬元），之後又因未在指定期限內履行相關給付義務，於2025年8月被北京市朝陽區人民法院限制高消費。同年10月，龍韜娛樂另被揭露一筆股權凍結資訊，涉及其持有的北京龍韜影業有限公司股權，凍結數額為人民幣50萬元（換算約新台幣244萬元），期限至2028年10月。據企業登記資料，黃子韜於2025年7月卸任龍韜娛樂執行董事，公司財務負責人也同時出現變動；今年7月法定代表人再由康薈變更為邱永成。不過相關報導仍將黃子韜列為公司實際控制人。不過後續款項如何處理、公司是否提出說明，仍有待進一步釐清。