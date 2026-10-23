薔琵颱風來襲，21縣市今（23）日停止上班、上課，加上10月24日至26日光復節連假，意外迎來4天假期。風雨期間無法出門，在家追劇、看電影也不用花錢，包括friDay影音、LINE TV、愛奇藝及Hami Video等4大正版影音串流平台，都提供免費觀看內容，從2026年新上架動作電影《營救夜鶯》、日本懸疑劇《LOST10》，到超人氣動畫《吉伊卡哇》第四季、愛奇藝熱門古裝劇《御廷謠》都有。
🟡friDay影音免費區：電影《營救夜鶯》、奧斯卡動畫都有
friDay影音免費專區收錄不少近期電影，包含2026年動作新片、韓國動作電影及熱門動畫。平台近期熱播排行榜中，《營救夜鶯》、《鐵拳校園》都為免費，適合喜歡動作、懸疑題材的觀眾。其中，《營救夜鶯》為2026年美國動作電影，描述前海豹突擊隊成員深入烏克蘭戰區，營救失蹤援助人員的故事，《鐵拳校園》則是2025年韓國電影，以格鬥高手臥底高中、對抗校園黑幫勢力為主軸。
friDay影音最新免費片單：
《營救夜鶯》：2026年美國動作電影，為2026年美國動作電影，描述前海豹突擊隊成員深入烏克蘭戰區，營救失蹤援助人員的故事
《鐵拳校園》：2025年韓國動作電影，臥底高手深入校園調查黑幫勢力。
《小雨愛蜜莉》：2025年法國動畫電影，獲奧斯卡最佳動畫長片提名，片長77分鐘。
《默殺：無聲之地》：台灣犯罪懸疑電影，以校園霸凌與連續命案為主軸，片長105分鐘。
《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》：人氣日本動漫劇場版，烏野高中與音駒高中展開宿命對決，目前列入官方免費專區。
《喵的奇幻漂流》：奧斯卡最佳動畫長片，描繪黑貓與其他動物在洪水世界中的求生旅程。
🟡LINE TV免費追新劇：《LOST10》、吉伊卡哇第四季登場
LINE TV近期有多部2026年新劇、動畫跟播，其中最值得關注的是橫濱流星、小栗旬主演的日本懸疑劇《LOST10》，故事以北海道登山事故為開端，刑警與保險調查員追查真相，卻發現倖存者證詞充滿矛盾。親子觀眾則可選擇《吉伊卡哇》第四季，2026年最新集數持續跟播；另外，日本人氣漫畫改編動畫《螢火蟲的出嫁》也已上架，講述病弱千金與殺手之間的危險戀情。
LINE TV最新免費片單
《LOST10》：2026年日本懸疑劇，橫濱流星、小栗旬主演，目前標示免費，已上架第1集。
《吉伊卡哇》第四季：2026年最新動畫，吉伊卡哇、小八與兔兔的可愛日常持續更新。
《螢火蟲的出嫁》：2026年日本動畫，改編自人氣漫畫，故事結合古裝愛情與危險殺手。
《地獄大狀》：2026年香港奇幻喜劇，林愷鈴、魏浚笙主演，講述律師重返陽間、替鬼魂處理遺產官司的故事。
《年少有為》：2026年職場喜劇，彭昱暢、林允主演，全26集已完結，官方標示免費。
🟡愛奇藝限時免費：2026古裝劇《御廷謠》、虞書欣新劇入選
愛奇藝推出限時免費戲劇精選，收錄12部陸劇及亞洲影集。近期最受矚目的包括陳哲遠、吳謹言主演的2026年古裝劇《御廷謠》，以及虞書欣、陳靖可主演的《燦如繁星》。《御廷謠》講述孤女孟廷輝立志透過科舉改變命運，意外與微服私訪的皇帝相識，兩人攜手調查朝廷陰謀；《燦如繁星》則聚焦教育與青春成長，描述心理學博士返鄉任教，帶領一群學生重新追逐夢想。愛奇藝列入限時免費推薦，但個別劇集仍可能設有VIP權限，實際免費集數須以各集播放頁面為準。
愛奇藝近期限時免費精選：
《御廷謠》：2026年古裝愛情劇，陳哲遠、吳謹言主演，全32集，列入限免精選。
《燦如繁星》：2026年青春勵志劇，虞書欣、陳靖可主演，全32集。
《鋼鐵森林》：懸疑犯罪劇，全28集，以複雜案件與人物關係為主軸。
《錦月如歌》：周也、丞磊主演，2025年古裝愛情劇，全36集。
《與晉長安》：古裝愛情劇，融合戰爭、權謀與感情故事。
《軋戲》：都會愛情劇，透過角色扮演與現實生活交織出感情故事。
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friDay影音免費專區收錄不少近期電影，包含2026年動作新片、韓國動作電影及熱門動畫。平台近期熱播排行榜中，《營救夜鶯》、《鐵拳校園》都為免費，適合喜歡動作、懸疑題材的觀眾。其中，《營救夜鶯》為2026年美國動作電影，描述前海豹突擊隊成員深入烏克蘭戰區，營救失蹤援助人員的故事，《鐵拳校園》則是2025年韓國電影，以格鬥高手臥底高中、對抗校園黑幫勢力為主軸。
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《營救夜鶯》：2026年美國動作電影，為2026年美國動作電影，描述前海豹突擊隊成員深入烏克蘭戰區，營救失蹤援助人員的故事
《鐵拳校園》：2025年韓國動作電影，臥底高手深入校園調查黑幫勢力。
《小雨愛蜜莉》：2025年法國動畫電影，獲奧斯卡最佳動畫長片提名，片長77分鐘。
《默殺：無聲之地》：台灣犯罪懸疑電影，以校園霸凌與連續命案為主軸，片長105分鐘。
《劇場版排球少年！！垃圾場的決戰》：人氣日本動漫劇場版，烏野高中與音駒高中展開宿命對決，目前列入官方免費專區。
《喵的奇幻漂流》：奧斯卡最佳動畫長片，描繪黑貓與其他動物在洪水世界中的求生旅程。
LINE TV近期有多部2026年新劇、動畫跟播，其中最值得關注的是橫濱流星、小栗旬主演的日本懸疑劇《LOST10》，故事以北海道登山事故為開端，刑警與保險調查員追查真相，卻發現倖存者證詞充滿矛盾。親子觀眾則可選擇《吉伊卡哇》第四季，2026年最新集數持續跟播；另外，日本人氣漫畫改編動畫《螢火蟲的出嫁》也已上架，講述病弱千金與殺手之間的危險戀情。
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《LOST10》：2026年日本懸疑劇，橫濱流星、小栗旬主演，目前標示免費，已上架第1集。
《吉伊卡哇》第四季：2026年最新動畫，吉伊卡哇、小八與兔兔的可愛日常持續更新。
《螢火蟲的出嫁》：2026年日本動畫，改編自人氣漫畫，故事結合古裝愛情與危險殺手。
《地獄大狀》：2026年香港奇幻喜劇，林愷鈴、魏浚笙主演，講述律師重返陽間、替鬼魂處理遺產官司的故事。
《年少有為》：2026年職場喜劇，彭昱暢、林允主演，全26集已完結，官方標示免費。
🟡愛奇藝限時免費：2026古裝劇《御廷謠》、虞書欣新劇入選
愛奇藝推出限時免費戲劇精選，收錄12部陸劇及亞洲影集。近期最受矚目的包括陳哲遠、吳謹言主演的2026年古裝劇《御廷謠》，以及虞書欣、陳靖可主演的《燦如繁星》。《御廷謠》講述孤女孟廷輝立志透過科舉改變命運，意外與微服私訪的皇帝相識，兩人攜手調查朝廷陰謀；《燦如繁星》則聚焦教育與青春成長，描述心理學博士返鄉任教，帶領一群學生重新追逐夢想。愛奇藝列入限時免費推薦，但個別劇集仍可能設有VIP權限，實際免費集數須以各集播放頁面為準。
愛奇藝近期限時免費精選：
《御廷謠》：2026年古裝愛情劇，陳哲遠、吳謹言主演，全32集，列入限免精選。
《燦如繁星》：2026年青春勵志劇，虞書欣、陳靖可主演，全32集。
《鋼鐵森林》：懸疑犯罪劇，全28集，以複雜案件與人物關係為主軸。
《錦月如歌》：周也、丞磊主演，2025年古裝愛情劇，全36集。
《與晉長安》：古裝愛情劇，融合戰爭、權謀與感情故事。
《軋戲》：都會愛情劇，透過角色扮演與現實生活交織出感情故事。
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