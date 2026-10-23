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韓國王牌製作人羅暎錫（羅PD）最新療癒系美食綜藝《跟著大明尋味－沿著海岸開飯吧！》由金大明攜手朴智煥、孔明一同前往韓國東海岸開設期間限定餐廳，為沿著海岸步道健行的旅人送上暖心料理。這回3人不只得親自下廚、招呼客人，還意外成為旅人們傾訴心事的對象，有人為了思念已逝好友踏上旅程，也有人希望靠著長途健行走出人生低潮，讓原本單純的美食節目，多了不少令人鼻酸的故事。金大明向來以「懂吃」聞名，過去在《跟著大明尋味》第一季台灣篇中四處挖掘隱藏版美食，這次則迎來全新考驗，從坐著品嚐料理的美食家，搖身一變成為得親自餵飽客人的餐廳老闆。為了開店，他特地走訪各地名店拜師學藝，把過去吃過的好味道化為一道道端得上桌的私房料理，更依照旅客需求量身準備菜色。考量到健行客頂著烈日、走得滿身大汗，他特別端出冰涼冷麵消暑，連朴智煥試吃後都讚不絕口：「我們現在可以開店了！」節目除了呈現美食與開店日常，更將鏡頭對準沿著海岸步道前進的旅人，金大明透露很喜歡走路，尤其遇到煩惱或找不到答案時，總會透過散步整理思緒，「像是明明就快要進劇組了，卻還抓不到角色的感覺。」這時他就會選擇走路，也因此好奇那些長途健行的旅人，究竟是抱著什麼心情踏上旅程。隨著與客人聊天，金大明漸漸發現有人希望填補內心的空虛，也有人想透過這段旅程好好肯定自己，讓他不禁反思：「或許這也是我喜歡走路的原因。」朴智煥則形容他們開的不只是一間做生意的餐廳，更像是「收集故事的商店」。預告中，有旅人為了思念已逝的朋友而踏上旅程，也有人歷經低潮後，試圖在漫長的步行中重新找回希望。究竟是什麼樣的人生故事，讓他們選擇用雙腳走出一條新的路？3位演員又將如何透過一頓飯，陪伴陌生人卸下心防、說出平時難以啟齒的心事？《跟著大明尋味－沿著海岸開飯吧！》10月24日起每週六於Hami Video全台獨播。