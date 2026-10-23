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共三種口味 主打大顆水餃重達28克

▲「漢來五星水餃」除於漢來美食購物商城販售，即日起也上架至全台萬家福。（圖／漢來美食提供）

「IQF單體急速冷凍」技術 標準化自動成型

▲「漢來五星水餃」強調大顆尺寸，每顆重達28克。（圖／漢來美食提供）

aespa擔任辛拉麵品牌大使 再度攜手推新口味

▲aespa代言辛拉麵，近日推出新口味。（圖／辛拉麵提供）

▲辛拉麵再次攜aespa 推出最新的夢幻新品 「辛拉麵 Rosé 粉紅醬」。（圖／辛拉麵提供）

颱風天、光復連假期間不忘屯糧！旗下有知名吃到飽餐廳「島語」的餐飲集團「漢來美食」宣布，推出全新「漢來五星水餃」系列，除了自有購物商城及多元線上平台銷售外，更宣布即日起正式進駐全台「萬家福」量販通路。至於哈韓粉絲必吃的韓國泡麵品牌「辛拉麵」，則是由韓國女團aespa 擔任全球品牌大使之後，又再度攜手推出新口味「辛拉麵 Rosé 粉紅醬」。漢來美食提到，「漢來五星水餃」在網路上市短短一個月，即創下熱銷超過 7000 包的亮眼佳績，此次正式進駐全台「萬家福」量販通路，實現「線上方便訂、線下隨時買」的全通路布局，由五星主廚團隊監製研發，以「原料安心、製程講究、美味好吃」為核心，結合標準化製程管理與急速鎖鮮技術，做到皮薄Q彈、餡飽多汁、具手工感。漢來五星水餃共有三款口味，主打大規格(每顆重達28克)、高品質與親民價格，高麗菜豬肉水餃每包定價228元、高麗菜鮮蝦及韭菜鮮蝦水餃每包定價288元。在食材選用上，高麗菜採產地契作模式，確保來源穩定且可追溯，同時兼顧蔬菜的清甜與爽脆口感；豬肉口味則全數選用100%台灣豬肉，不混用進口豬肉；鮮蝦系列則嚴選馬來西亞生蝦仁，堅持不以化學方式膨發處理，保留蝦肉原有的纖維口感、彈性與鮮甜。製程上，則導入「IQF單體急速冷凍」技術，降低冰晶對食材組織的影響，保留食材原有的水分與鮮味；並透過標準化自動成型，使每顆水餃外型自然飽滿、皮餡比例與品質穩定，讓漢來五星水餃經烹煮後，仍能呈現接近現包水餃的蔬菜鮮甜、肉香與多汁口感。「漢來五星水餃」即日起於全台萬家福量販店開賣，提供消費者更多元的選購管道。線上購物方面，除可透過漢來美食購物商城選購外，也可於MOMO、PChome、新光三越skm online、高鐵線上購、HOTAI購及愛飯團等平台購買。另外，韓國女團aespa擔任辛拉麵全球品牌大使掀起話題後，2026年辛拉麵再次攜aespa 推出震撼夢幻新品 「辛拉麵 Rosé 粉紅醬」，推出後引爆韓國 Naver、IG及TikTok等社群討論熱潮。強調以經典辛辣味為基礎，揉合奶油的滑順、番茄的酸甜與道地韓式辣醬的鮮鹹層次，以滑順綿密的奶香包覆著細緻甘辣，完美平衡乳香的濃郁與辛香的衝擊，淬鍊出全新的「K-ROSE風味」；而麵條則新研發十字型麵條，強調更極致吸汁；新品視覺更全面換上前衛粉嫩新裝，持續深化「Spicy Happiness」的品牌風格。「辛拉麵 Rosé 粉紅醬」已於7-ELEVEN、全家、佳瑪、愛買、唐吉訶德、萬家福等率先開賣；10月進駐 寶雅、康是美、新光三越、大樂；11月將於全聯福利中心、大全聯、小北百貨全面開賣。