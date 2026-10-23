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非典型工作人數減少 2013年以來最低水準

主計總處今（23）日公布9月就業失業統計，以及最新人力運用調查統計結果。9月失業率為3.36%，較上月下降0.05個百分點，較上年同月亦降0.02個百分點，為26年同月最低水準，主因是畢業生已經陸續找到工作。而在人力運用方面，今年5月非典型（部分時間、臨時性或人力派遣）工作者計79.3萬人，佔全體就業人數6.82%，是2013年以來最低水準。主計總處統計，9月失業人數為40萬5千人，主因應屆畢業生陸續找到工作，致初次尋職失業者減少3000人，對原有工作不滿意而失業者亦減2000人；與上年同月比較，失業人數減少0.49%。換算下，9月失業率為3.36%，較上月下降0.05個百分點，較上年同月亦降0.02個百分點；1至9月失業率平均為3.34%，較上年同期下降0.01個百分點。統計處表示，9月失業週數平均為18.9週，較8月縮短0.4週；其中初次尋職者為17.1週，較上月縮短0.8週；非初次尋職者為19.5週，較上月縮短0.2週。另外，主計總處今日也公布最新人力運用調查統計結果，每年5月蒐集勞動力運用、移轉及就業型態、失業原因等補充資訊。據統計，5月非典型工作者，包含部分時間、臨時性或人力派遣，總計79.3萬人，較2025年減少0.67%，佔全體就業人數6.82%，為2013年以來最低水準。就工作時間觀察，部分時間工作者較2025年略升0.01個百分點，其人數及占比皆為2006年有統計以來最高水準；就工作型態觀察，臨時性或人力派遣工作者占4.70%，其人數及占比均持續減少。而多數選擇非典型工作的勞工原因是「職類特性」，如營建工多屬於臨時工作；「偏好此類工作型態」計18.2萬人，較上年上升1.29個百分點；因「找不到全時、正式工作」而非自願從事者則降至5.23%，較上年續降1.00個百分點。非典型工作者中，想改做全時、正式工作者計5.8萬人或占7.33%，較上年續降1.09個百分點。