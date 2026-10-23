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韓國最強狗仔《Dispatch》（簡稱D社）因多次爆料大咖巨星戀愛，而受到外界矚目。而他們即將於今（23）日開始舉行為期約1個月的K-POP展覽《D’FESTA THE ORIGIN》，並邀請超大咖藝人一起拍宣傳片與海報，原本大家以為是合成，沒想到D社直接公開影片，GD、BTS、IVE、aespa等48人一名一名進入鏡頭，超多大咖同框的畫面，直接讓大家看呆。D社近日邀請48名大咖藝人，為《D’FESTA THE ORIGIN》拍攝宣傳海報與影片，只見GD、BTS、Stray Kids、TXT、IVE、aespa、ENHYPEN、RIIZE、CORTIS等48名超人氣藝人，一名一名從幕後走出來，並站定位同框拍攝，傳奇等級的合體畫面，瞬間讓全世界粉絲看呆。事實上，在公開宣傳海報時，大家都以為是合成片段，沒想到影片出來後，大家才驚訝發現竟然是真同框，超壯觀畫面，火速引發熱議，「看他們全部在同個畫面真的太神奇了」、「真的眾星雲集，好想看拍攝花絮！」、「好強，這群人怎麼湊一起有空的」、「太壯觀了吧。」D社這次舉辦大型沉浸式的K-POP藝術特展，以「打開新世界的感性」為概念，邀請48位大咖藝人共襄盛舉，展覽在今日於首爾汝矣島IFC Mall L3・MPX GALLERY起跑後，將於11月30日結束。