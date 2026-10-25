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畫風和《曠野之息》、《王國之淚》不同 角色更加細緻

▲《薩爾達傳說 時之笛》的精靈「娜薇」。（圖／任天堂提供）

遊戲畫面順暢運行 背景音樂由真實管弦樂團演奏

▲《薩爾達傳說 時之笛》畫面大幅更新，林克的衣服、髮絲等都更加精細。（圖／記者張家瑋攝）

▲在《時之笛》中扮演導引角色的貓頭鷹「凱波拉·格博拉」，羽毛細節令人讚嘆。（圖／任天堂提供）

▲《薩爾達傳說 時之笛》遊戲背景變得更符合現代。（圖／任天堂提供）

操作更符合現代化 各世代玩家都能盡情享受

▲雖然遊戲中有許多充滿霧氣的表現，但不會太卡頓。（圖／任天堂提供）

《薩爾達傳說 時之笛》重製版將在11月5日於Nintendo Switch 2發售，日前《NOWNEWS》記者在取得台灣任天堂幫助下，搶先體驗《薩爾達傳說 時之笛》重製版中文版，帶領大家從《薩爾達傳說 時之笛》「新」玩家的角度，遊玩這款遊戲。《NOWNEWS》記者本身第一款接觸的《薩爾達傳說》系列遊戲是在第一代Nintendo Switch推出的《薩爾達傳說 曠野之息》，接下來的《薩爾達傳說 王國之淚》、《薩爾達傳說 智慧再現》也有遊玩，過去沒有玩過1998年版的《薩爾達傳說 時之笛》，以一個本作「全新玩家」的角度實際試玩《薩爾達傳說 時之笛》重製版。故事從科奇里族唯一沒有妖精的孩子林克展開，林克每晚都會做惡夢，而有隻名為「娜薇」的妖精，受到德庫樹長老的請託，到科奇里森林找林克，玩家從這邊開始踏上一連串的冒險旅程。在遊戲開始後，最吸引記者的部分，就是比起Nintendo Switch更為細緻的畫面，遊戲畫風跟《薩爾達傳說 曠野之息》、《薩爾達傳說 王國之淚》完全不同。不僅林克衣服的紋理、髮絲、皮膚質感，遊戲場景的細節也令人讚嘆，尤其是水面的表現，讓我感到十分驚豔，林克跳入水中再回到陸地後，衣服會有濕潤、滴水的樣子，讓遊戲變得更加真實，物品材質的表現，也是Nintendo Switch做不到的。先前《薩爾達傳說 曠野之息》只要到達「克洛格森林」，遊戲就會瞬間掉幀，畫面出現卡頓的情況，這次實機遊玩《薩爾達傳說 時之笛》，森林、洞穴中就有充滿霧氣的表現，並不會有明顯卡頓的情況，遊玩起來還算順暢。除了遊戲畫面之外，背景音樂也吸引到我的注意，由真實管弦樂團演奏的背景音樂，讓玩家就像在聆聽一場音樂會，搭配場景變換不同曲風，玩遊戲的同時也像一場聲音饗宴，如果後續有出原聲帶，很適合隨時播放，當成生活中的配景音樂。本次記者試玩3段遊戲片段，包括遊戲開場的科奇里森林、海拉魯平原到城邑、大人時代森之神殿挑戰幻影加儂，過程約2小時左右，森林部分就像是新手教學，玩家可以熟悉遊戲中的操作，精靈娜薇也會在遊戲中提供必要的線索，讓玩家更容易得到遊戲提示，海拉魯平原到城邑慢慢帶著玩家來到熱鬧的城鎮，看到更多《薩爾達》系列的懷舊細節。遊戲中最重要的道具「時之笛」，吹奏出來的音樂也令人相當動容。最後一段是大人時代的森之神殿，讓記者回到一開始玩《薩爾達傳說 曠野之息》的感覺，一個一個破解地圖的難題，讓我完全忘記時間，只想要設法解決每一個問題，又回味了《薩爾達》解謎的「惡趣味」。操作上跟《薩爾達傳說 曠野之息》、《薩爾達傳說 王國之淚》差不多，按「X」可跳躍，也能在攀爬時加速，道具切換也更符合現代操作。整體而言，《薩爾達傳說 時之笛》是一款延續《曠野之息》自由度，又有經典解謎、令人動容劇情等元素組合而成的遊戲，相信不管是老玩家，還是新玩家，都能享受跟林克、妖精娜薇一起冒險的旅程。