電競迷眾所期待的盛事《英雄聯盟》世界賽明（24）日，將展開「瑞士輪」賽制，來自各賽區16支戰隊全部上場，展開BO1激戰。來自台灣的CFO戰隊，排在第6順位登場，預計開賽時間是24日清晨6點，對手是北美賽區的TL；Faker所在的韓國戰隊T1則接續CFO，預計在7點對上巴西賽區LOS，《NOWNEWS》一次整理賽程、直播連結，適逢薔琵颱風來襲，提醒大家沒事千萬別出門，可在家看比賽、玩遊戲度過悠閒的一天。
瑞士制首輪 CFO迎戰北美戰隊
今年《英雄聯盟》世界賽在美國舉行，賽程橫跨3大城市，賽事進行時間剛好是台灣深夜到清晨，對台灣人來說有點不友善，只能趁隔天休假或是補看重播。剛好明（24）日開始是光復節連假，部分地區也因為薔琵颱風停班停課，提醒民眾沒事千萬別出門，待在家看比賽是不錯的選擇。
世界賽瑞士輪首輪賽事預計在明（24）日凌晨1點開打，16支戰隊將在本屆賽事首次碰頭，台灣戰隊CFO第一輪抽到北美戰隊TL，被認為是實力接近，對雙方都不錯的籤。官方提醒，雖然瑞士輪賽制有表定開打時間，不過前面如果有比較早結束的賽事，後面的賽事就會提早開打。在瑞士輪中只要拿下3勝就可以晉級，但要是取得3敗，就會被淘汰，另外，決定是否晉級的賽事，將採取BO3模式，其餘皆為BO1。
《英雄聯盟》世界賽瑞士輪首日賽程
10月24日
📌01:00 GEN vs IG
📌02:00 HLE vs TES
📌03:00 BLG vs MKOI
📌04:00 AL vs KC
📌05:00 G2 vs DK
📌06:00 TL vs CFO
📌07:00 LOS vs T1
📌08:00 TSW vs LYON
2026年《英雄聯盟》世界賽直播連結
中文：Twitch、YouTube
英文：Twitch、YouTube
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今年《英雄聯盟》世界賽在美國舉行，賽程橫跨3大城市，賽事進行時間剛好是台灣深夜到清晨，對台灣人來說有點不友善，只能趁隔天休假或是補看重播。剛好明（24）日開始是光復節連假，部分地區也因為薔琵颱風停班停課，提醒民眾沒事千萬別出門，待在家看比賽是不錯的選擇。
世界賽瑞士輪首輪賽事預計在明（24）日凌晨1點開打，16支戰隊將在本屆賽事首次碰頭，台灣戰隊CFO第一輪抽到北美戰隊TL，被認為是實力接近，對雙方都不錯的籤。官方提醒，雖然瑞士輪賽制有表定開打時間，不過前面如果有比較早結束的賽事，後面的賽事就會提早開打。在瑞士輪中只要拿下3勝就可以晉級，但要是取得3敗，就會被淘汰，另外，決定是否晉級的賽事，將採取BO3模式，其餘皆為BO1。
10月24日
📌01:00 GEN vs IG
📌02:00 HLE vs TES
📌03:00 BLG vs MKOI
📌04:00 AL vs KC
📌05:00 G2 vs DK
📌06:00 TL vs CFO
📌07:00 LOS vs T1
📌08:00 TSW vs LYON
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