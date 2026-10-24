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CFO關鍵團戰取勝 世界賽首戰開胡

▲CFO戰隊下路選手Doggo，首日賽事表現不錯。（圖／lolesports flickr）

中國LPL賽區吞全敗 網友崩潰

LOL世界賽瑞士輪首日賽果

GEN

HLE

MKOI

KC

DK

CFO

T1

LYON

2026年《英雄聯盟》世界賽進入16強瑞士輪首輪賽事，由中國LPL賽區4支隊伍打頭陣，包辦前4場比賽，但沒想到IG、TES、BLG、AL全部落敗，成為《英雄聯盟》世界賽首輪賽事全部吞敗的賽區；來自太平洋LCP賽區的台灣戰隊CFO，首輪迎戰北美TL，雙方打得有來有往，最終由CFO拿下首勝；Faker領軍的T1，則展現出壓倒性優勢，擊敗南美LOS，也讓韓國LCK賽區4支隊伍GEN、HLE、DK、T1在首日取得全勝。CFO在2026年《英雄聯盟》世界賽瑞士輪首日賽事，對上來自北美的TL，對雙方而言都是實力相近的隊伍，一開始CFO拿下經濟優勢，不過後續Shad0w關鍵失誤，導致團戰落敗，雙方經濟差距幾乎歸0，TL在15分鐘以0換2、拿下防禦塔，經濟反超。中期CFO和TL又進入拉鋸戰，最終CFO在遠古龍區開戰，Shad0w先將對方輔助CoreJJ擊敗，讓CFO取得團戰勝利，CFO拿下遠古龍、巴龍後，順勢攻上TL高地收掉主堡，CFO也因此奪下世界賽首勝！2026年《英雄聯盟》世界賽瑞士輪首日對中國LPL賽區可能不太好過，第一場由IG對上韓國LCK戰隊GEN，雖然IG初期打出優勢，但GEN還是憑藉穩定的營運挽回劣勢，拿下勝利；接著中國的TES對上LCK第二種子HLE，雙方在比賽中的碰撞都由HLE拿下勝利，Zeka更是達成15殺成就，讓TES最終吞敗；第三場比賽由中國BLG對上歐洲賽區第二種子MKOI，沒想到MKOI大爆冷門，在前期就拿到領先優勢，並且不斷擴大領先，中期雖然打得有來有往，最後還是由MKOI拿下遠古龍，爆冷拿下勝利。中國賽區最終場比賽由第一種子AL，對上歐洲LEC賽區第三種子KC，從入圍賽打進正賽KC，面對AL打得難分難捨，雖然AL一度取得領先優勢，但幾波團戰輸給KC，也把優勢送出，AL最終吞敗，也讓中國LPL賽區首日就吞下全敗，許多中國網友相當崩潰，「我們是！馬桶賽區！」「一家人就要整整齊齊的，全在0-1的池子裡」、「外戰滿敗，撈屁撈（LPL）變小丑」。相較於中國LPL賽區全敗，韓國LCK賽區戰隊GEN、HLE、DK、T1，則是拿下全勝戰績。📌01:00vs IG📌02:00vs TES📌03:00 BLG vs📌04:00 AL vs📌05:00 G2 vs📌06:00 TL vs📌07:00 LOS vs📌08:00 TSW vs