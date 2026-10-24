（更新時間09:25，颱風減弱、暴風圈縮小）中央氣象署預報中心副主任伍婉華表示，薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）上午強度減弱、暴風圈逐漸縮小，彰化以南已經脫離暴風圈，但北台灣、東半部等11縣市仍被籠罩，颱風已經結束打轉、滯留的情況，北上移動速度準備增快，氣象署預估傍晚左右將解除陸警，海警則是晚上到深夜解除，《NOWNEWS》也透過本文不斷整理薔琵颱風最新動態。
中度颱風薔琵，今（24）日上午9時，位置在宜蘭的東方150公里處，以每小時21公里速度，向北轉東北進行，中心附近最大風速每秒35公尺（每小時126公里），瞬間最大陣風每秒45公尺（每小時162公里），七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑80公里。
🟡薔琵颱風警戒範圍
📍海上警戒：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東半部海面
📍陸上警戒：新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、宜蘭、花蓮、臺東
🟡薔琵颱風風雨影響
氣象署提醒，今天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區仍有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北、南投、宜蘭、台南、雲林以南山區有局部大雨發生的機率；宜蘭縣山區則是已有超大豪雨，桃園市山區已有大豪雨。
風力方面，今天基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。下午起蘭嶼、綠島、屏東縣風力稍減弱。
🟡薔琵颱風最新動態
📌2026/10/24 09:00
颱風減弱別大意！氣象署：北部、東部仍強風豪雨
隨著薔琵逐漸減弱、準備遠離台灣，彰化以南、澎湖、馬祖，以及巴士海峽、台灣海峽南部，已脫離颱風暴風圈影響，不過北部、東半部及附近海面仍須留意風勢，昨天深夜新北市三貂角出現17級以上強陣風，基隆北海岸、宜蘭及雙北也測得14至17級強陣風。伍婉華指出，今天強陣風範圍將逐漸縮小，但恆春半島、新北濱海地區及馬祖風力減弱時間較晚，部分地區可能要等到今晚才會緩和。
📌2026/10/24 08:00
貼著宜蘭「只差1公里登陸」！薔琵差點破57年紀錄
薔琵受到導引氣流偏弱與台灣地形影響，昨晚路徑不斷偏西，出現原地打轉、滯留的狀況，甚至在今（24）日凌晨一點超級緊貼宜蘭陸地，最近只差到1公里就要登陸，不過中央氣象署則綜觀數據分析，認定這只是掠過宜蘭南方澳近海，但並不能算是登陸，薔琵颱風差點就能打破57年來最晚登陸台灣的紀錄。而根據氣象署最新觀測，薔琵颱風即將開始北上，預估最快下午就能解除陸上颱風警報。
📌2026/10/24 07:00
薔琵掠過南方澳打轉北上 氣象署：最快下午解除陸警
薔琵颱風昨夜在東北方海面打轉，今晨1點掠過南方澳近海，清晨6點中心位於宜蘭東南東方約110公里海面上，隨後將轉向北上。在掠過陸地過程中強度持續減弱，氣象署預估，最快今天下午至晚間有機會解除陸警，今晚至深夜解除海警。
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📍海上警戒：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東半部海面
📍陸上警戒：新北、基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、宜蘭、花蓮、臺東
🟡薔琵颱風風雨影響
氣象署提醒，今天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣山區仍有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北、南投、宜蘭、台南、雲林以南山區有局部大雨發生的機率；宜蘭縣山區則是已有超大豪雨，桃園市山區已有大豪雨。
風力方面，今天基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。下午起蘭嶼、綠島、屏東縣風力稍減弱。
📌2026/10/24 09:00
颱風減弱別大意！氣象署：北部、東部仍強風豪雨
隨著薔琵逐漸減弱、準備遠離台灣，彰化以南、澎湖、馬祖，以及巴士海峽、台灣海峽南部，已脫離颱風暴風圈影響，不過北部、東半部及附近海面仍須留意風勢，昨天深夜新北市三貂角出現17級以上強陣風，基隆北海岸、宜蘭及雙北也測得14至17級強陣風。伍婉華指出，今天強陣風範圍將逐漸縮小，但恆春半島、新北濱海地區及馬祖風力減弱時間較晚，部分地區可能要等到今晚才會緩和。
📌2026/10/24 08:00
貼著宜蘭「只差1公里登陸」！薔琵差點破57年紀錄
薔琵受到導引氣流偏弱與台灣地形影響，昨晚路徑不斷偏西，出現原地打轉、滯留的狀況，甚至在今（24）日凌晨一點超級緊貼宜蘭陸地，最近只差到1公里就要登陸，不過中央氣象署則綜觀數據分析，認定這只是掠過宜蘭南方澳近海，但並不能算是登陸，薔琵颱風差點就能打破57年來最晚登陸台灣的紀錄。而根據氣象署最新觀測，薔琵颱風即將開始北上，預估最快下午就能解除陸上颱風警報。
薔琵掠過南方澳打轉北上 氣象署：最快下午解除陸警
薔琵颱風昨夜在東北方海面打轉，今晨1點掠過南方澳近海，清晨6點中心位於宜蘭東南東方約110公里海面上，隨後將轉向北上。在掠過陸地過程中強度持續減弱，氣象署預估，最快今天下午至晚間有機會解除陸警，今晚至深夜解除海警。
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