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日本山梨縣富士河口湖町飯店台女命案持續延燒。38歲台灣女遊客井雲蓉19日陳屍飯店客房，同團27歲台灣女子楊閔涵以違反《銃刀法》遭到逮捕，21日移送檢方。楊女目前只承認「持有刀具是事實」，並供稱和死者是在旅途中變熟、「想找她聊聊」才進房，但對於井女如何死亡，至今沒有任何說法曝光。外界好奇，如果楊女一直不承認，日本警方下一步會怎麼做？綜合NHK、日本YBS山梨放送等日媒報導，兩人17日晚間抵達成田機場，楊女疑似在當天就在山梨縣外的商業設施購買菜刀；18日搭巴士遊覽富士北麓景點後入住飯店，19日上午8點左右，井女被發現陳屍房內，當時楊女也在房間裡，身上沾有血跡。楊女23日供稱，她和井女是在這次旅行中變熟的，「因為想找她聊聊，所以去了她的房間」。不過，截至24日，日本媒體都沒有報導楊女承認殺人，也沒有報導她否認或保持緘默，案發經過和動機仍是一團謎。在日本，嫌犯不承認犯案，檢方照樣可以起訴。日本刑事審判重視客觀證據，自白只是證據的一部分，警方接下來可望從多個方向收集證據。首先是凶器。警方可透過DNA鑑定，確認菜刀上的血跡是否屬於井女，並比對刀柄上的指紋，以及傷口形狀和刀刃是否吻合。其次是楊女身上的血跡，以及她手腕上的傷口是何時、如何造成的。現場跡證也是關鍵，包括房內血跡的噴濺型態、指紋，以及飯店門卡的開門紀錄。飯店走廊、電梯和大廳的監視器畫面，可以還原楊女幾點進入井女房間、期間有沒有其他人進出。此外，警方也可能調查楊女購買菜刀的商業設施監視器和購買紀錄，比對兩人的手機通訊、社群訊息，並詢問同團團員、導遊和飯店員工，了解兩人在旅途中的互動。司法解剖的結果，例如推定死亡時間、是否被下藥、傷口數量和角度，也將成為釐清案情的重要依據。依照日本刑事程序，楊女21日送檢後，檢方須在24小時內向法院聲請羈押，羈押期間為10天，可再延長10天，最長20天。以此推算，第一輪羈押約在10月31日期滿，若延長，最晚約在11月10日到期。外界預估，警方最可能在這段期間內，改以殺人罪再逮捕楊女。屆時羈押期限將重新起算，警方送檢後最長可再羈押20天，因此殺人罪是否起訴的決定，最晚約在12月上旬出爐。日本警方再逮捕時，慣例會公布嫌犯對新罪名的態度，屆時楊女是否承認殺人，才可能首度曝光。若檢方以殺人罪起訴，案件將進入裁判員審判（國民參審），開庭前須先經過「公判前整理程序」，從起訴到判決通常需要1年以上。不過，案件進展仍有幾項變數。如果DNA、監視器等證據很快就齊全，警方可能在10月底前就提早以殺人罪再逮捕。日本媒體報導，楊女手腕上有疑似自行造成的割傷，警方不排除她曾試圖輕生。若檢方懷疑她案發時的精神狀態，可能聲請2到3個月的「鑑定留置」，進行精神鑑定，期間羈押期限暫停計算，起訴和後續消息都將大幅延後。另一種可能是證據不足。若證據無法證明楊女殺人，檢方可能先只以《銃刀法》起訴，或暫不處分、繼續偵查；若最終不起訴，楊女將被強制遣返台灣。案件仍在調查中，在判決確定前，任何人都應被推定為無罪。