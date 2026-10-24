2026年《英雄聯盟》世界賽16強瑞士輪，將在明（25）日進入第二天賽事，由第一天的勝者組互相對決、敗者組內部對決，對手抽籤結果稍早也曝光，來自台灣的戰隊CFO在首戰取勝後，第二戰將對上來自歐洲賽區的MKOI，賽事預計在明（25）日凌晨2點開打。
CFO第二戰對決MKOI 避開韓國強敵
2026年《英雄聯盟》世界賽16強瑞士輪首日賽事台灣戰隊CFO擊敗北美戰隊TL，拿下隊伍首勝，CFO也因此進入勝者組抽籤，在首日賽事結束後，官方進行抽籤流程，確定CFO第二戰的對手是歐洲LEC賽區的西班牙戰隊MKOI，避開實力相對強大的韓國LCK賽區戰隊。
在第一天拿到4戰全勝的韓國LCK賽區，在第二天的賽事將進行殘酷內戰，GEN將對上HLE、T1將和DK對決；中國LPL賽區則在第一天全數落馬，掉到敗者組抽籤，最終AL將和TES進行內戰，IG對上來自太平洋LCP賽區的越南隊伍TSW、BLG將和北美戰隊TL決戰。
本屆《英雄聯盟》世界賽橫跨美國3大城市舉辦，第二天瑞士輪賽事預計在明（25）日凌晨1點開打，雖然有表定開打時間，不過要是前面場次的賽事有提早結束或延後的情況，後面賽事的開打時間也會跟著變動。在瑞士輪中只要拿下3勝就可以晉級，但要是取得3敗，就會被淘汰，另外，決定是否晉級的賽事，將採取BO3模式，其餘皆為BO1。
LOL世界賽瑞士輪第二天賽程
10月25日
📌01:00 AL vs TES
📌02:00 CFO vs MKOI
📌03:00 G2 vs LOS
📌04:00 LYON vs KC
📌05:00 TSW vs IG
📌06:00 GEN vs HLE
📌07:00 T1 vs DK
📌08:00 TL vs BLG
2026年《英雄聯盟》世界賽直播連結
中文：Twitch、YouTube
英文：Twitch、YouTube
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2026年《英雄聯盟》世界賽16強瑞士輪首日賽事台灣戰隊CFO擊敗北美戰隊TL，拿下隊伍首勝，CFO也因此進入勝者組抽籤，在首日賽事結束後，官方進行抽籤流程，確定CFO第二戰的對手是歐洲LEC賽區的西班牙戰隊MKOI，避開實力相對強大的韓國LCK賽區戰隊。
在第一天拿到4戰全勝的韓國LCK賽區，在第二天的賽事將進行殘酷內戰，GEN將對上HLE、T1將和DK對決；中國LPL賽區則在第一天全數落馬，掉到敗者組抽籤，最終AL將和TES進行內戰，IG對上來自太平洋LCP賽區的越南隊伍TSW、BLG將和北美戰隊TL決戰。
LOL世界賽瑞士輪第二天賽程
10月25日
📌01:00 AL vs TES
📌02:00 CFO vs MKOI
📌03:00 G2 vs LOS
📌04:00 LYON vs KC
📌05:00 TSW vs IG
📌06:00 GEN vs HLE
📌07:00 T1 vs DK
📌08:00 TL vs BLG
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