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《藥師少女的獨語》貓貓、壬氏換新裝！「冰菓」主題周邊登場

▲《藥師少女的獨語》推出「冰菓」主題新繪視覺。（圖／翻攝自 Anique Taiwan）

▲《藥師少女的獨語》快閃店周邊商品公開，包含壓克力立牌、透明卡、鑰匙圈、托特包及貼紙等，價格140元起。（圖／翻攝自 Anique Taiwan）

▲《藥師少女的獨語》快閃店購買指定商品每滿770元，即可隨機獲得原創寫真卡1張，共有4種款式。（圖／翻攝自 Anique Taiwan）

▲《藥師少女的獨語》線上商城同樣推出滿770元贈寫真卡活動，不過贈品圖案與實體快閃店不同。（圖／翻攝自 Anique Taiwan）

《家庭教師》全員穿黑西裝！阿綱、雲雀「覺悟」新視覺亮相

▲《家庭教師 HITMAN REBORN!》「覺悟」主題快閃店將於11月5日登陸台北西門地下街，澤田綱吉、雲雀恭彌等人氣角色換上黑色西裝登場。（圖／翻攝自 Anique Taiwan）

▲《家庭教師 HITMAN REBORN!》推出「覺悟」主題新繪視覺，澤田綱吉、獄寺隼人、山本武、雲雀恭彌等角色以黑色西裝造型亮相。（圖／翻攝自 Anique Taiwan）

🟡《藥師少女》、《家庭教師》聯合快閃店資訊

▲《藥師少女的獨語》推出貓貓、壬氏主題雷射徽章，包含一般角色造型與Q版插畫，共有6款設計。（圖／翻攝自 Anique Taiwan）

▲《藥師少女的獨語》貓貓換上粉色華麗服裝，相關周邊包含壓克力立牌、徽章、透明卡等商品。（圖／翻攝自 Anique Taiwan）

▲《家庭教師》快閃店消費滿770元，即可隨機獲得原創寫真卡1張，共有9種角色款式。（圖／翻攝自 Anique Taiwan）

▲《家庭教師》線上商城推出不同版本的滿額贈品，消費滿770元可隨機獲得9款原創寫真卡其中1張。（圖／翻攝自 Anique Taiwan）

▲《家庭教師》澤田綱吉與里包恩推出多款主題周邊，結合死氣之炎、黑色西裝與經典角色造型。（圖／翻攝自 Anique Taiwan）

▲《家庭教師》快閃店集結澤田綱吉、獄寺隼人、山本武、雲雀恭彌等角色周邊，包含立牌、徽章及收藏卡。（圖／翻攝自 Anique Taiwan）

日本周邊品牌 Anique 宣布，兩部人氣動畫《藥師少女的獨語》與《家庭教師 HITMAN REBORN!》將於11月5日至30日在台北西門地下街推出聯合快閃店，兩部作品分別以「冰菓」與「覺悟」為主題，帶來全新繪製的角色視覺及限定周邊。其中，《藥師少女的獨語》讓貓貓、壬氏換上充滿夏日氣息的華麗服裝，《家庭教師》則集結澤田綱吉、雲雀恭彌等人氣角色，以帥氣黑色西裝造型登場，讓兩部作品的粉絲可以一次逛個過癮。《藥師少女的獨語》這次以「冰菓」為主題，推出全新繪製的角色視覺，貓貓與壬氏換上華麗服裝，搭配冰品、花卉等元素，呈現與動畫中後宮推理故事截然不同的清爽氛圍。這組「冰菓」主題插畫先前曾於日本推出，如今也將登陸台灣，讓台灣粉絲有機會收藏相關周邊。現場預計販售壓克力立牌、場景壓克力立牌、壓克力鑰匙圈、透明卡、托特包、資料夾及貼紙等商品，價格從140元至980元不等。除了限定商品，官方也準備滿額贈品，購買《藥師少女的獨語》指定商品每滿770元，即可獲得隨機特典寫真卡1張，共有4種款式，數量有限，送完為止。此外，相關商品預計12月8日上午10時起開放台灣官網線上販售，線上與實體活動的特典圖案不同，想收藏完整款式的粉絲可以特別留意。經典少年動畫《家庭教師 HITMAN REBORN!》，這次以「覺悟」為主題，讓澤田綱吉、獄寺隼人、山本武、雲雀恭彌、六道骸等人氣角色換上黑色西裝，搭配各自代表性的武器與火焰元素，展現不同於動畫戰鬥場面的成熟帥氣風格。這組「覺悟」主題視覺先前已於日本東京澀谷快閃店亮相，如今也將來到台灣，推出相關角色周邊，讓喜愛彭哥列家族的粉絲有機會收藏。官方也規劃滿額特典，購買《家庭教師》指定商品可獲得隨機寫真卡，共有9種款式。值得注意的是，這次雖然以聯合快閃店形式登場，但《藥師少女的獨語》與《家庭教師》各自擁有獨立的主題視覺與商品企劃，並非兩部動畫角色跨作品合作。📌日期：2026年11月5日至11月30日📌時間：每日11時至21時（11月5日首日中午12時開放）📌地點：台北西門地下街6號店鋪📌交通方式：台北捷運西門站5號出口方向📌活動內容：《藥師少女的獨語》「冰菓」主題、《家庭教師 HITMAN REBORN!》「覺悟」主題周邊販售📌注意事項：滿額特典數量有限，實際商品庫存、贈品辦法及現場入場安排以官方公告為準。