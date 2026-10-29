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日本男團浪花男子（なにわ男子）將於12月5日登上高雄世運主場館，出席亞洲明星盛典（AAA頒獎典禮）！而這個團體中其中有人是「台灣通」，那就是成員藤原丈一郎，他過去不只多次自己來台灣玩，還會自己搭高鐵去九份，甚至在記者會上說最喜歡的台灣料理之一是三杯雞。身為隊裡的台灣通，藤原丈一郎過去就常常來台灣，2024年更跟團裡成員一起來玩，兩人還把VLOG上傳到YouTube，只見他們的行程從搭高鐵開始，再到九份散步，不只跑觀光景點，還體驗了各種交通工具，再加上大西本身是鐵道迷，因此能夠搭上高鐵讓他特別開心。曾多次來台，2024年更和團員大西流星一起來台旅遊，兩人將旅程拍成Vlog，從搭乘高鐵到走訪九份，都留下不少回憶。由於大西流星本身就是鐵道迷，搭高鐵也成為旅途中的亮點，兩人不只跑觀光景點，也親自體驗台灣交通與街頭風景，讓粉絲透過鏡頭一窺他們私下旅遊的模樣不只是來玩，藤原丈一郎曾跟Travis Japan成員七五三掛龍，一起來台灣出外景、拍廣告等，近日更是要再次登上《HANAKO》雜誌封面，其中為了他開了一個台灣特輯，可見他對台灣的愛完全藏不住。聊到台灣美食，藤原丈一郎曾在記者會上表示喜歡吃三杯雞，他也沉迷夜市文化，透露有機會再跟成員來台灣時，要一起逛夜市、吃台灣小吃，本次浪花男子將登上高雄AAA舞台，身為團內「台灣通」的藤原丈一郎，會不會趁機再解鎖更多台灣美食與景點，也讓粉絲相當期待。