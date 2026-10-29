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▲大西流星透露高中時的道枝駿佑不擅長珍珠奶茶。（圖／翻攝自X）

日本男團浪花男子將於12月5日登上高雄世運主場館，出席亞洲明星盛典AAA頒獎典禮，而成員道枝駿佑與珍珠奶茶的「愛恨情仇」也再次成為話題！他過去曾透露自己不喜歡喝珍奶，但在2024年來台時，他親口透露成年後已經跟珍奶和解，而且覺得非常好喝。道枝駿佑過去在節目中，曾經公開透露自己不喜歡珍珠奶茶，因為2024年團體來台開唱時，粉絲紛紛讓媒體不要準備珍奶給他，以免他不小心把不喜歡的東西放到嘴巴裡。不過在記者會當天，現場依舊準備了珍珠奶茶，因此大家也順勢問起了「為什麼道枝駿佑討厭珍珠奶茶？」他本人終於笑笑地給出了答案，「以前是沒有喝過，不知道好不好喝，現在很喜歡！完全可以！」透露自己成年之後才理解了珍珠奶茶的美味，並且手上抓著飲料狂喝，邊喝邊讚不絕口。根據了解，道枝駿佑讚不絕口的那杯飲料是五十嵐的波霸紅茶拿鐵，甜度是半糖，並且選擇了茶味較重的版本，完全是相當內行的吃法，他邊喝邊說「真的非常好喝」，完全看不出過去的他是「珍奶反對派」。道枝駿佑將時隔兩年再次跟團體一起回到台灣，不僅將登上AAA舞台，還將以演員身分出席，讓許多粉絲好奇他會給大家帶來什麼樣的驚喜。