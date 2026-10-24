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泰國一名男子，吃完一盤泰式打拋雞肉飯，因為覺得價格太貴，拍下餐點影片上網抱怨，沒想到意外引發熱議，隨後竟收到法律文件，遭餐廳業者求償100萬泰銖（折合新台幣也約百萬元上下），連妻子也被指控涉案，讓一場原本單純的消費抱怨，演變成法律爭議。綜合泰媒報導，這名男子日前帶孩子到曼谷一家醫院看診，趁著等待的空檔，到院內美食廣場用餐，點了一份自己喜歡的打拋雞肉飯搭配煎蛋，結帳時才發現，一盤竟要價260泰銖，讓他相當意外。男子隨後拍下餐點，將影片上傳至社群平台，並在貼文中表達對價格的不滿。他原本沒想到這段影片會引起多大關注，沒想到短短2、3天後再回去查看，留言數已超過8000則，不少網友也針對這份餐點的價格展開討論。不只如此，男子表示，自己後來收到法院相關文件，餐廳業者提出訴訟，要求他賠償100萬泰銖，罪名是公開誹謗、違反《電腦犯罪法》，連他的妻子也被指控涉案。面對突如其來的法律糾紛，男子已向律師諮詢，希望釐清相關指控內容，再決定後續如何處理。泰國律師蒙猜（Monchai Chongkairattanakul）指出，民眾有權基於善意，針對商品或服務，表達意見及批評，但網路發言須注意內容是否涉及不實資訊。律師並補充道，他也認為業者提出100萬泰銖的求償金額相當高，提醒民眾在網路分享消費經驗時，盡量以實際經歷與可查證的事實為依據，謹慎選擇措辭，避免透過剪輯、修改影像與扭曲資訊造成誤導，以免衍生法律風險。一盤打拋飯究竟值不值得260泰銖，原本是消費者與商家，彼此對於價格的觀感問題，如今卻成為一樁求償百萬的法律爭議，也讓人好奇，言論自由與商家名譽權之間的界線究竟在哪裡。原文連結：