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제 본명은 純子인데, 일본에서는 좀 옛날 이름이거든요ㅋㅋ 한국식으로 순자라고 읽으면 한국에서도 옛날 이름인가요? ㅎㅎ



— 蒼井そら(SOLA AOI) (@aoi_sola) October 22, 2026

45歲前日本AV天后蒼井空自2011年就沒有推出新作品，並於2017年引退後、隔年與DJ NON結婚，生下一對雙胞胎兒子，重心也逐漸轉向家庭。而近日她在個人的X用韓文發文，透露自己的本名其實是「純子」，蒼井空僅是藝名，不僅自嘲本名老氣，還提到本名用韓文念是「Soon-Jia」。蒼井空近日在X用韓文發文，公開了自己的本名，「我的本名叫純子，在日本是有點老氣的名字哈哈，韓文念起來是『Soon-Jia』，在韓國也算老氣嗎？」火速引發大批網友討論。許多韓國網友積極回應蒼井空的疑問，「據我所知，純子是很久以前的韓國名字，但我覺得古色古香很好」、「純子大概是60年代、70年代的老人名字」、「最近的偶像中應該看不到這個名字」、「大概是媽媽時代的名字，不過姐姐的名字很好聽。」對於蒼井空的藝名，則是在她2002年出道時公司問她喜歡什麼顏色，她回答藍色，因此公司就結合日文諧音將她取名為「蒼井そら」，也就是藍色天空的意思。除此之外，蒼井空也坦承早期經紀公司為行銷，曾對外公開她的假生日與出生地，直到近年才陸續還原她的真實年紀與背景。