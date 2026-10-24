新竹市立棒球場迎來 50 週年交流賽《COMEBACK 竹風再起》，11 月 1 日開幕戰不僅能免費索票入場，更重磅邀來「姐姐」謝金燕與少女時代孝淵開唱！首波新竹通 5000 張票秒殺後，第二階段將於 10 月 26 日中午在拓元售票系統全面開搶。《NOWNEWS今日新聞》整理搶票規則與 5 場賽程一覽。
🟡10月26日拓元全面開搶！每人限4張先驗證
由新竹市政府舉辦的「2026新竹市立棒球場50週年交流賽」，首波「新竹通」APP 優先索票的 5,000 個名額在今（24）日 15 分鐘內全數被秒殺。市府特別提醒，第一階段已搶到序號的球迷，務必於 10 月 25 日（週日）上午 11 時 59 分前至拓元售票系統完成劃位，並至全台 7-ELEVEN ibon 印出實體票券，逾期系統將直接清票釋出！
首波沒搶到別氣餒！第二階段不限身分、全民皆可搶，索票規則如下：
索票時間：10 月 26 日（週一）中午 12:00 起至 10 月 31 日（週六）晚間 23:59 止。
索票管道：拓元售票系統線上索票，每人每組帳號限取 4 張（數量有限，索完為止）。
重要注意事項：欲索票者必須先加入拓元會員並完成「手機號碼 SMS 簡訊驗證」，驗證成功後方可索票，建議球迷提前完成手機驗證以利開搶。
取票與手續費：全台 7-ELEVEN ibon 機台取票，取票時每筆訂單酌收新台幣 30 元手續費（門市以現金支付），且須於 10 月 31 日晚間 23:59 前完成取票。
🟡台日韓齊聚新竹棒球場！五場交流賽程一覽
自 1976 年啟用至今的新竹市立棒球場正式走過半世紀，本次特別邀請日本職棒獨立聯盟「栃木金色勇士」、韓國職棒二軍強權「尚武鳳凰」，與地主「新竹市城市棒球隊」及「國立體大台灣啤酒棒球隊」展開熱血對決。
五場交流賽完整時程與入場規則整理如下：
🟡謝金燕攜手少女時代孝淵！後續賽事免門票
除了熱血沸騰的台日韓棒球大戰，11 月 1 日開幕日更安排了超強表演嘉賓，力邀電音天后「姐姐」謝金燕，以及韓國超人氣女團少女時代成員孝淵親臨新竹市立棒球場登台演出，為現場觀眾帶來震撼開唱，勢必掀起全場最高潮。
除了首日開幕戰須憑拓元實體票券入場外，市府也大方加碼：11 月 2 日（週一）及 11 月 3 日（週二）進行的 Game 3、Game 4 與 Game 5 共 3 場賽事，內野與外野皆採取自由席，民眾「完全無須購票」即可免費入場觀賽。球迷朋友不妨把握平日免門票機會，一同走進新竹市立棒球場見證風城棒球的全新里程碑！
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由新竹市政府舉辦的「2026新竹市立棒球場50週年交流賽」，首波「新竹通」APP 優先索票的 5,000 個名額在今（24）日 15 分鐘內全數被秒殺。市府特別提醒，第一階段已搶到序號的球迷，務必於 10 月 25 日（週日）上午 11 時 59 分前至拓元售票系統完成劃位，並至全台 7-ELEVEN ibon 印出實體票券，逾期系統將直接清票釋出！
索票時間：10 月 26 日（週一）中午 12:00 起至 10 月 31 日（週六）晚間 23:59 止。
索票管道：拓元售票系統線上索票，每人每組帳號限取 4 張（數量有限，索完為止）。
重要注意事項：欲索票者必須先加入拓元會員並完成「手機號碼 SMS 簡訊驗證」，驗證成功後方可索票，建議球迷提前完成手機驗證以利開搶。
取票與手續費：全台 7-ELEVEN ibon 機台取票，取票時每筆訂單酌收新台幣 30 元手續費（門市以現金支付），且須於 10 月 31 日晚間 23:59 前完成取票。
自 1976 年啟用至今的新竹市立棒球場正式走過半世紀，本次特別邀請日本職棒獨立聯盟「栃木金色勇士」、韓國職棒二軍強權「尚武鳳凰」，與地主「新竹市城市棒球隊」及「國立體大台灣啤酒棒球隊」展開熱血對決。
五場交流賽完整時程與入場規則整理如下：
|比賽日期
|場次／開賽時間（入場時間）
|對戰組合
|入場方式
|11/1（日）
|Game 1：10:00（09:00 開放入場）
|韓國尚武鳳凰 vs 國立體大台啤
|憑拓元實體一日票入場
|11/1（日）
|Game 2：16:00（14:00 開放入場）
|日本栃木金色勇士 vs 新竹市城市隊
|憑拓元實體一日票入場
|11/2（一）
|Game 3：13:30（12:30 開放入場）
|韓國尚武鳳凰 vs 日本栃木金色勇士
|免門票／自由入座
|11/2（一）
|Game 4：18:30（17:30 開放入場）
|國立體大台啤 vs 新竹市城市隊
|免門票／自由入座
|11/3（二）
|Game 5：18:30（17:30 開放入場）
|韓國尚武鳳凰 vs 新竹市城市隊
|免門票／自由入座
除了熱血沸騰的台日韓棒球大戰，11 月 1 日開幕日更安排了超強表演嘉賓，力邀電音天后「姐姐」謝金燕，以及韓國超人氣女團少女時代成員孝淵親臨新竹市立棒球場登台演出，為現場觀眾帶來震撼開唱，勢必掀起全場最高潮。
除了首日開幕戰須憑拓元實體票券入場外，市府也大方加碼：11 月 2 日（週一）及 11 月 3 日（週二）進行的 Game 3、Game 4 與 Game 5 共 3 場賽事，內野與外野皆採取自由席，民眾「完全無須購票」即可免費入場觀賽。球迷朋友不妨把握平日免門票機會，一同走進新竹市立棒球場見證風城棒球的全新里程碑！