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▲天母棒球場是味全龍主場，也是今年台灣大賽第七戰可能的潛在場地之一。（圖／記者張家瑋攝）

中度颱風「薔琵」暴風圈籠罩全台，強烈風雨肆虐北台灣，造成台北市多處發生路樹倒塌與各類災情。台北市議員張斯綱今日透露，天母棒球場頂棚屋頂也敵不過狂風吹襲，出現破損脫落情況。對此，張斯綱團隊已於第一時間通報台北市政府體育局錄案處理，市府已將受損部分納入目前球場正在進行的整修工程中，全面加速評估搶修作業。受薔琵颱風影響，雙北地區風勢與雨勢猛烈，台北市政府已連續兩天宣布停止上班、停止上課。張斯綱指出，這次颱風對天母、石牌以及整個士林北投地區帶來嚴峻挑戰，除了路樹倒伏災情頻傳外，身為棒球重鎮的天母棒球場也傳出災情，屋頂結構在強烈陣風吹襲下遭吹損一塊。張斯綱表示，服務團隊獲報後隨即通報體育局錄案追蹤，體育局將結合目前既有的球場修繕作業，盡速評估安全結構並展開搶修，務求在最短時間內恢復球場設施完整。張斯綱隨後也與台北市長蔣萬安及市府團隊前往德行西路磺溪公園視察災後復原進度，感謝第一線清潔隊員、里長與公務同仁在風雨中堅守崗位、全力搶通環境。天母棒球場屋頂受損與正處整修工程之際，也讓中華職棒台灣大賽後續賽程面臨場地調度考驗。因台北市連續兩日停班停課，原訂進行的台灣大賽第五戰（G5）已連續兩天順延，改至10月25日（週日）下午17點05分於台北大巨蛋開打。然而，若戰事拉長至決戰第七戰（G7），比賽時間將順延至10月27日，屆時台北大巨蛋因既有活動檔期已滿無法租借，而味全龍隊的大本營天母棒球場目前又正在進行整修與防颱復原，導致聯盟公告「G7場地未定」。味全龍球團對此回應，目前仍積極與大巨蛋協調檔期，若後續戰況有需要進行至第七戰，最終實際比賽日期與場地安排將以聯盟官方正式公告為準。