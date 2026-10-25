日本人氣動漫《排球少年!!》自2014年開播至今，已推出4季電視動畫，2024年上映的劇場版《排球少年!! 垃圾場的決戰》，更讓烏野高中與音駒高中多年來的宿敵對決登上大銀幕。不過，看完電影後，不少粉絲也好奇，《排球少年》動畫到底完結了嗎？日向翔陽、影山飛雄接下來還要面對哪些對手？其實原作漫畫早在2020年完結，但動畫故事還沒有全部演完，官方已確定將於2027年推出全新劇場版《排球少年!! VS 小巨人》，以及特別動畫《排球少年!! 怪物們的去處》，繼續描寫春高全國大賽的精彩對決。
《排球少年》動畫完結了嗎？漫畫2020年完結、動畫還有續作
《排球少年!!》改編自漫畫家古館春一創作的同名漫畫，2012年開始於《週刊少年Jump》連載，2020年7月完結，全402話、單行本共45集，為長達8年半的故事畫下句點。不過，漫畫完結不代表動畫也已經播完。《排球少年!!》電視動畫自2014年推出第1季，至2020年第4季《排球少年!! TO THE TOP》結束後，改以劇場版形式推進主線故事。
2024年上映的《垃圾場的決戰》，接續第4季劇情，描寫烏野高中與音駒高中在春高全國大賽第3輪的交手。這場比賽被稱為「垃圾場的決戰」，源自烏野與音駒兩校長年以來的競爭關係，烏野的烏鴉與音駒的貓，也讓這場宿敵對決成為作品最受期待的比賽之一。電影全球票房突破200億日圓，但這並非動畫最後一場比賽，因為烏野高中接下來還要迎戰另一支強敵。
《垃圾場的決戰》後續演什麼？2027年日向對決另一個「小巨人」
《垃圾場的決戰》結束後，烏野高中成功晉級春高全國大賽8強，下一場對手是擁有「小巨人」星海光來的鷗台高中。這場比賽將成為2027年上映的全新劇場版《排球少年!! VS 小巨人》主軸。星海光來與日向翔陽有不少共同點，兩人身高都不算突出，卻擁有出色的跳躍能力，能在高大的排球選手之間展現驚人攻擊力。
對日向來說，「小巨人」更有特殊意義，因為他當初正是受到烏野高中傳奇選手「小巨人」的影響，才決定踏上排球之路。如今，日向終於要在全國大賽舞台上，正面迎戰同樣被稱為「小巨人」的星海光來。官方公開的全新概念視覺中，兩人以相同視線高度互相對望，預告即將展開的激烈對決。
《排球少年》還有特別動畫！木兔光太郎迎戰全國強敵
除了烏野高中與鷗台高中的比賽，《排球少年!!》官方還宣布推出特別動畫《排球少年!! 怪物們的去處》，同樣預計2027年登場。將聚焦春高全國大賽另一場8強戰，由木兔光太郎率領的梟谷學園高中，對決擁有全國頂尖主攻手桐生八的狢坂高中。
木兔光太郎是作品中的高人氣角色，也是全國知名的主攻手，這次將與桐生八正面較量。官方公開最新宣傳影片，可以看到兩名王牌球員輪番發動強力扣球的畫面。與劇場版不同，這部作品規劃以特別動畫形式播出，兩部作品將從不同球隊視角，呈現同一階段春高8強賽的熱血故事。
《排球少年》漫畫後續還有什麼？日向、影山畢業後故事尚未動畫化
以下涉及原作漫畫後續發展，含輕微劇透。事實上，《排球少年!!》的漫畫故事並沒有停在春高全國大賽。原作在高中排球篇結束後，還描寫日向翔陽、影山飛雄等人畢業後的發展，將故事舞台從高中排球延伸到職業賽場。其中，日向高中畢業後前往巴西，透過沙灘排球磨練技術，影山則繼續在日本職業排球舞台發展。兩人後來也以不同身分再次站上球場，讓最初從對手變成隊友的關係，有了新的變化。
不過，截至2026年10月，官方尚未宣布巴西修行篇及職業排球篇的動畫化計畫，因此即使2027年《VS 小巨人》上映，也不能直接認定《排球少年!!》全部故事都已完成動畫化。目前《劇場版 排球少年!! VS 小巨人》已確定2027年於日本上映，由 Production I.G 負責動畫製作，滿仲勸擔任導演及編劇。至於確切上映日期、台灣上映檔期及購票資訊，目前仍有待官方公布。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《排球少年!!》改編自漫畫家古館春一創作的同名漫畫，2012年開始於《週刊少年Jump》連載，2020年7月完結，全402話、單行本共45集，為長達8年半的故事畫下句點。不過，漫畫完結不代表動畫也已經播完。《排球少年!!》電視動畫自2014年推出第1季，至2020年第4季《排球少年!! TO THE TOP》結束後，改以劇場版形式推進主線故事。
2024年上映的《垃圾場的決戰》，接續第4季劇情，描寫烏野高中與音駒高中在春高全國大賽第3輪的交手。這場比賽被稱為「垃圾場的決戰」，源自烏野與音駒兩校長年以來的競爭關係，烏野的烏鴉與音駒的貓，也讓這場宿敵對決成為作品最受期待的比賽之一。電影全球票房突破200億日圓，但這並非動畫最後一場比賽，因為烏野高中接下來還要迎戰另一支強敵。
《垃圾場的決戰》結束後，烏野高中成功晉級春高全國大賽8強，下一場對手是擁有「小巨人」星海光來的鷗台高中。這場比賽將成為2027年上映的全新劇場版《排球少年!! VS 小巨人》主軸。星海光來與日向翔陽有不少共同點，兩人身高都不算突出，卻擁有出色的跳躍能力，能在高大的排球選手之間展現驚人攻擊力。
對日向來說，「小巨人」更有特殊意義，因為他當初正是受到烏野高中傳奇選手「小巨人」的影響，才決定踏上排球之路。如今，日向終於要在全國大賽舞台上，正面迎戰同樣被稱為「小巨人」的星海光來。官方公開的全新概念視覺中，兩人以相同視線高度互相對望，預告即將展開的激烈對決。
除了烏野高中與鷗台高中的比賽，《排球少年!!》官方還宣布推出特別動畫《排球少年!! 怪物們的去處》，同樣預計2027年登場。將聚焦春高全國大賽另一場8強戰，由木兔光太郎率領的梟谷學園高中，對決擁有全國頂尖主攻手桐生八的狢坂高中。
木兔光太郎是作品中的高人氣角色，也是全國知名的主攻手，這次將與桐生八正面較量。官方公開最新宣傳影片，可以看到兩名王牌球員輪番發動強力扣球的畫面。與劇場版不同，這部作品規劃以特別動畫形式播出，兩部作品將從不同球隊視角，呈現同一階段春高8強賽的熱血故事。
以下涉及原作漫畫後續發展，含輕微劇透。事實上，《排球少年!!》的漫畫故事並沒有停在春高全國大賽。原作在高中排球篇結束後，還描寫日向翔陽、影山飛雄等人畢業後的發展，將故事舞台從高中排球延伸到職業賽場。其中，日向高中畢業後前往巴西，透過沙灘排球磨練技術，影山則繼續在日本職業排球舞台發展。兩人後來也以不同身分再次站上球場，讓最初從對手變成隊友的關係，有了新的變化。
不過，截至2026年10月，官方尚未宣布巴西修行篇及職業排球篇的動畫化計畫，因此即使2027年《VS 小巨人》上映，也不能直接認定《排球少年!!》全部故事都已完成動畫化。目前《劇場版 排球少年!! VS 小巨人》已確定2027年於日本上映，由 Production I.G 負責動畫製作，滿仲勸擔任導演及編劇。至於確切上映日期、台灣上映檔期及購票資訊，目前仍有待官方公布。