人氣作品《怪獸8號》今（24）日宣布，動畫系列將以劇場版迎來完結，電影《劇場版 怪獸8號》確定於2027年在日本上映。官方同步公開首張超前導視覺圖，畫面中巨大黑色怪獸矗立在滿目瘡痍的城市之間，搭配「人類的時代即將結束」的標語，預告防衛隊將面臨前所未有的危機。消息也意味著，繼2025年電視動畫第2季播畢後，粉絲期待已久的故事結局，將直接搬上大銀幕。
《怪獸8號》動畫完結篇確定拍成電影！2027年日本上映
《怪獸8號》今日在日本東京都立川市舉辦「防衛隊ブートキャンプ in タチカワ」特別活動，邀請日比野卡夫卡聲優福西勝也、亞白米娜聲優瀨戶麻沙美、市川雷諾聲優加藤涉、四之宮琪歌露聲優菲魯茲·藍，以及保科宗四郎聲優河西健吾等主要配音員出席，並在活動中宣布動畫完結篇將以劇場版形式推出。
事實上，《怪獸8號》早在2025年底就已宣布製作動畫完結篇，但當時尚未公開具體形式，如今終於確定以電影收尾。官方同時釋出全新視覺圖，由曾擔任電視動畫美術監督的木村真二親自繪製，畫面中巨大怪獸身上布滿眼睛，站在幾乎毀滅的城市中央，呈現人類面臨滅亡危機的壓迫感。
怪獸9號成最終決戰關鍵！卡夫卡將迎來最後戰鬥
《怪獸8號》故事發生在怪獸頻繁出沒的日本，主角日比野卡夫卡原本從事怪獸清潔工作，卻因意外獲得變身成怪獸的能力，成為擁有強大力量的「怪獸8號」。為了實現兒時與青梅竹馬亞白米娜共同加入防衛隊的約定，他決定重新追逐夢想，卻也因此捲入人類與怪獸之間的激烈戰爭。
隨著電視動畫第2季劇情推進，怪獸9號吸收日本防衛隊長官四之宮功後，宣告怪獸時代即將到來，也讓防衛隊陷入重大危機。即將推出的劇場版將延續這場戰鬥，描寫卡夫卡與防衛隊如何面對不斷進化的怪獸，以及怪獸9號所策劃的陰謀，迎向故事最終決戰。至於確切上映日期，以及台灣是否同步上映，目前仍有待官方進一步公布。
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《怪獸8號》今日在日本東京都立川市舉辦「防衛隊ブートキャンプ in タチカワ」特別活動，邀請日比野卡夫卡聲優福西勝也、亞白米娜聲優瀨戶麻沙美、市川雷諾聲優加藤涉、四之宮琪歌露聲優菲魯茲·藍，以及保科宗四郎聲優河西健吾等主要配音員出席，並在活動中宣布動畫完結篇將以劇場版形式推出。
事實上，《怪獸8號》早在2025年底就已宣布製作動畫完結篇，但當時尚未公開具體形式，如今終於確定以電影收尾。官方同時釋出全新視覺圖，由曾擔任電視動畫美術監督的木村真二親自繪製，畫面中巨大怪獸身上布滿眼睛，站在幾乎毀滅的城市中央，呈現人類面臨滅亡危機的壓迫感。
《怪獸8號》故事發生在怪獸頻繁出沒的日本，主角日比野卡夫卡原本從事怪獸清潔工作，卻因意外獲得變身成怪獸的能力，成為擁有強大力量的「怪獸8號」。為了實現兒時與青梅竹馬亞白米娜共同加入防衛隊的約定，他決定重新追逐夢想，卻也因此捲入人類與怪獸之間的激烈戰爭。
隨著電視動畫第2季劇情推進，怪獸9號吸收日本防衛隊長官四之宮功後，宣告怪獸時代即將到來，也讓防衛隊陷入重大危機。即將推出的劇場版將延續這場戰鬥，描寫卡夫卡與防衛隊如何面對不斷進化的怪獸，以及怪獸9號所策劃的陰謀，迎向故事最終決戰。至於確切上映日期，以及台灣是否同步上映，目前仍有待官方進一步公布。