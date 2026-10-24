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▲周思潔（如圖）當下大聲呼救，卻遭男子厲聲警告：「妳再喊我就要掏槍。」讓她決定採取心理戰。（圖／萊格悠國際文化有限公司提供）

玉女歌手周思潔近日公開一段隱藏長達30年的生死驚魂歷程，當年僅20多歲的她受邀前往美國紐約表演，沒想到深夜竟慘遭陌生男挾持、強推她上車，對著她怒吼要求「今天晚上陪我」，周思潔遭拖行至漆黑雪地，腦海中快速閃過無數恐怖畫面。不過，周思潔隨後佯稱：「我有心臟病，你讓我喘口氣。」並藉機向警方求救，靠著心理戰成功脫困。回憶起這段恐怖經歷，周思潔透露20多歲時曾受邀前往紐約唐人街（China Town）的夜總會演唱，當時一位男顧客頻繁捧場給小費並邀約宵夜，她原本拒絕對方，但女老闆主動提議由全體服務生陪同，才讓周思潔放下戒心答應。未料，演出結束換她下樓發現服務生全都不見蹤影，隨即被該男子推上一輛坐有5個男人的廂型車。車子一路開到偏僻區域，該男子強逼她進入其住處，遭到周思潔3次拒絕後，對方竟露出真面目怒吼要求：「今天晚上陪我！」並發狠將她在冰天雪地中猛力拖行。當下周思潔大聲呼救，卻遭男子厲聲警告：「妳再喊我就要掏槍。」嚇得她不敢再叫。她坦言，腦海中在短短幾秒內快速閃過無數恐怖畫面，包括美國許多命案中被害人遇害的慘狀。周思潔表示，意識到對方是30多歲的年輕男子，自己在體力上根本無法硬碰硬，就在生死一瞬間，她展現出超乎常人的冷靜與機智，對男子佯稱有心臟病，隨後順著對方的意說：「我也知道今天躲不過了，那我陪你，但我們培養一下氣氛，先去喝個咖啡或吃點東西。」此舉成功卸下男子的戒心，周思潔也隨即主動勾著男子的手臂，邊拉著他散步邊尋找逃生機會。當兩人走到一處狹窄的十字巷道時，周思潔驚喜發現，樹下竟停著一輛巡邏警車，警方接獲求救後，30秒內火速調來3輛警車圍捕搜身並帶回警局。周思潔坐上警車後，因極度驚嚇而全身劇烈抽搐，連一滴眼淚都流不出來，她感嘆那是她演戲多年來第一次體會到，人在極度恐慌下是真的會「欲哭無淚」，周思潔認為當時硬碰硬只會讓對方氣焰更盛，唯有柔軟下來才能化解敵意。