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▲張凌赫今年3月以古裝劇《逐玉》現象級爆紅，一舉一動都能成為話題。（圖／張凌赫IG@zhanglinghe__1230）

中國「逐玉男神」張凌赫原本計畫10月底來台灣舉辦粉絲見面會，遭陸委會以「曾多次貶損我國地位」等理由拒絕，引發網友熱議，有人翻出他先前受訪表示「想帶無錫小籠包和糖醋排骨來台灣」給粉絲品嘗的發言，批評張凌赫不知台灣禁止攜帶境外肉製品入境的行為「很無知」，再度掀起討論。張凌赫6月出席海峽論壇大會並接受媒體採訪，當時他因為主演古裝劇《逐玉》在台灣爆紅，首度針對台灣粉絲的邀約做出回應，身為江蘇無錫人的張凌赫提到，自己小時候在課本裡讀過台灣的日月潭，一直很想親自去走走看看，並表示：「我可以帶著我們無錫的小籠包和糖醋排骨過去，讓台灣朋友嘗嘗我們那兒的味道。」隨著近日張凌赫申請來台舉辦見面會遭陸委會駁回，這段發言被網友翻出來批判，直言台灣為了防範非洲豬瘟而實施嚴格的邊境管制，由於無錫小籠包和糖醋排骨都含有豬肉成分，屬於禁止攜帶入境的肉製品，一旦私自攜帶將會面臨高額罰款，男神的想法「太缺乏法規常識」、「防檢局海關會先開罰」、「罰款繳完再原機返航」。不過也有不少追劇的粉絲認為，張凌赫這番發言純粹是他在非正式場合、閒聊間表達想分享家鄉特產之意，動機是善意和熱情，不需要用太過嚴苛的政治意向或法律規定去過度解讀，另有網友打趣回應：「台灣的小籠包早就紅到外國了」、「他不知道台灣有鼎泰豐嗎？」