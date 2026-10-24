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《VOGUE服飾與美容》盛典在昨（23）日於中國蘇州獅山文化廣場舉辦，多名超人氣藝人都現身，像是劉亦菲、迪麗熱巴、白鹿、孟子義、歐陽娜娜、孫千、王鶴棣、宋威龍、許凱等。但在拍照環節時，竟疑似學有時尚奧斯卡之稱的《Met Gala》廁所合照，特地設置一個跟《Met Gala》廁所相似的磁磚布景，直接引發網友眾嘲直言超土，還有人指出這次紅毯活動創意顧問是歐陽娜娜，但不知道廁所合照安排，是否是她的主意。《Met Gala》的眾星廁所合照，幾乎是典禮紅毯外大家最期待的環節，因為那是典禮中唯一可以使用手機的時間，藝人們也表現出較為鬆弛、自然的狀態，BLACKPINK、Kendall Jenner 、Kylie Jenner等都曾參與其中。而這次VOGUE盛典的藝人合照，竟疑似模仿《Met Gala》，設置了一個跟廁所磁磚非常像的布景，讓藝人在前面對鏡自拍合照。據悉，這次盛典由《VOGUE服飾與美容》中國版主編劉沖主導，歐陽娜娜則以紅毯活動創意顧問的身分參與，還在現場幫助掌握拍照的構圖、安排合照畫面等，有網友指出歐陽娜娜有提出對鏡自拍的環節，但模仿《Met Gala》廁所的主意是否跟她有關，目前則不得而知。這次的主意，也引發大批網友直呼太土，認為顯得太刻意，少了一種鬆弛感，「簡直土氣沖天」、「完全緊繃的松弛感」、「在真的洗手間裡拍可能質感還更好點」、「Met Gala廁所圖本來就是因為隨手拍火的，專門搭景打光還要假裝松弛是要幹嘛啊？」