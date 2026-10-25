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科技巨頭財報成焦點 AI資本支出估達8000億美元

標普500企業獲利估增逾32% 財報決定科技股後市

Fed將公布利率決策 市場押注12月再升息

美國期中選舉逼近 市場波動恐進一步升高

美股近期科技股漲勢出現疲態，市場開始重新評估人工智慧（AI）投資熱潮能否持續。隨著Google母公司Alphabet、微軟及亞馬遜等科技巨頭即將公布財報，加上美國聯準會（Fed）本週將召開利率決策會議，投資人正迎來關鍵考驗。分析師認為，科技巨頭的財報表現及AI資本支出展望，將決定近期科技股回檔究竟是逢低買進的機會，還是更深一波修正的開始。根據《路透社》報導，美股牛市剛滿4週年，但近期科技股賣壓升溫，讓投資人對支撐美股漲勢的AI投資題材產生疑慮。那斯達克綜合指數週四（22日）創下6月以來最大單日跌幅，週五（23日）則小幅收黑，反映市場情緒轉趨謹慎。其中，Meta及半導體設備商科林研發（Lam Research）的季度財報未能滿足投資人期待，進一步加深市場對AI相關企業獲利前景的擔憂。接下來一週將有約三分之一的標普500指數成分股公布財報，其中最受矚目的包括Alphabet與微軟，預計週三（28日）公布業績，亞馬遜則將於週四（29日）接力登場。這些大型雲端服務業者近年投入巨額資金建置資料中心與AI基礎設施，市場預估，今年相關企業的資本支出合計可能達8000億美元。龐大的AI投資帶動半導體、資料中心及相關設備供應商營收成長，但隨著融資成本攀升，投資人也開始質疑如此大規模的支出能否持續，以及企業何時能獲得足夠回報。Alpine Macro首席股票策略師喬治（Nick Giorgi）指出，市場如今對AI支出採取更嚴格的檢視態度，不再因企業積極投資AI就給予正面評價。他認為，這種轉變有助於市場更理性地評估企業價值，但短期內也可能讓科技股承受進一步壓力。儘管美國公債殖利率攀升、中東衝突推高能源價格，美國企業強勁的獲利表現仍是今年支撐美股的重要因素。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）IBES數據，目前已有超過100家企業公布財報，標普500指數成分股第三季獲利預估較去年同期成長逾32%。標普500指數今年以來則累計上漲約11%。BakerAvenue Wealth Management首席策略師李普（King Lip）表示，接下來的企業財報將決定科技股近期回檔究竟是買進機會，還是更大幅度修正的前兆。除了科技巨頭，英特爾（Intel）、SanDisk、禮來（Eli Lilly）、埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）及開拓重工（Caterpillar）等企業，也將陸續公布財報。除了企業財報，聯準會本週的利率決策同樣受到關注。Fed今年9月為2023年以來首度升息，試圖抑制持續高於目標的通膨。不過，根據LSEG截至週五的聯邦基金利率期貨數據，市場預估Fed本週再次升息的機率不到10%，普遍認為聯準會將暫時按兵不動。分析指出，美國11月3日即將舉行期中選舉，市場對Fed是否願意在選前一週升息抱持懷疑。然而，期貨市場預估12月升息機率約達80%，顯示投資人仍認為後續貨幣政策可能進一步緊縮。Greenwood Capital投資長陶德（Walter Todd）表示，將密切關注Fed主席華許（Kevin Warsh）在利率決策後的記者會，尋找12月政策走向的線索。除了財報與利率政策，美國11月3日期中選舉也成為投資人關注焦點。隨著市場對民主黨可能從川普所屬共和黨手中奪回國會控制權的押注增加，政治不確定性也可能影響投資情緒。Hennion & Walsh資產管理公司投資長馬恩（Kevin Mahn）指出，企業財報將是維繫市場對AI投資信心的重要因素，也將影響投資人對這波AI資本支出熱潮能持續多久的判斷。