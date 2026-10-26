台灣政治攻防不只在新聞上演，現在還能直接進遊戲裡大亂鬥，網頁遊戲《議場大亂鬥》將立法院搬進網頁，結合街機格鬥與團隊競賽玩法，讓玩家化身政治人物，在議場展開推票匭、搶占主席台等對抗，遊戲不需要下載大型主程式，玩家可直接透過瀏覽器進入官方網站遊玩，在選舉期間受到網友關注。
《議場大亂鬥》以5對5團隊對戰為核心，並非單純比拚誰打倒最多敵人，而是必須依照不同模式完成指定目標，玩家獲勝條件包括「運送文件、推動票匭、爭奪主席台控制權、擊倒對方總召3次」等4種，除了攻擊對手，也得與隊友合作、掌握戰場位置，才能提高獲勝機率。
《議場大亂鬥》攻略 操作按鍵、團隊分工與獲勝技巧一次看
想在《議場大亂鬥》獲勝，關鍵不只是猛按攻擊鍵，更要懂得分工與掌握技能時機，電腦版可使用W、A、S、D或方向鍵移動，J鍵攻擊、Space鍵閃避、K鍵施放無雙大招、L鍵投擲道具，新手建議先熟悉移動與閃避，再觀察任務目標，不要所有人都追著同一名敵人跑。
若是推票匭或運送文件模式，可以優先安排隊友負責推進、掩護與干擾對手，至於主席台爭奪戰，則要留意占領時間與敵方動向，善用閃避拉開距離，並在敵人聚集時把握機會施放大招。
《議場大亂鬥》政治人物任選 熟面孔齊聚虛擬議場
《議場大亂鬥》另一大看點，就是可以選擇不同政治人物參戰，讓玩家把現實中的政壇熟面孔帶進虛擬議場，玩家可依照喜好挑選角色，對熟悉台灣政治的玩家而言，角色選擇本身就充滿話題性，也能從不同人物的登場與對戰組合中發掘趣味。
想體驗不一樣的立法院攻防戰，《議場大亂鬥》馬上就能透過瀏覽器免費遊玩，不用下載大型遊戲主程式，就能進入議場展開對決。無論是想和朋友組隊挑戰5對5團體戰，還是單純想看看熟悉的政治人物在遊戲中如何交手，都能從選角開始享受不同於日常政治新聞的娛樂體驗。
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想在《議場大亂鬥》獲勝，關鍵不只是猛按攻擊鍵，更要懂得分工與掌握技能時機，電腦版可使用W、A、S、D或方向鍵移動，J鍵攻擊、Space鍵閃避、K鍵施放無雙大招、L鍵投擲道具，新手建議先熟悉移動與閃避，再觀察任務目標，不要所有人都追著同一名敵人跑。
若是推票匭或運送文件模式，可以優先安排隊友負責推進、掩護與干擾對手，至於主席台爭奪戰，則要留意占領時間與敵方動向，善用閃避拉開距離，並在敵人聚集時把握機會施放大招。
《議場大亂鬥》另一大看點，就是可以選擇不同政治人物參戰，讓玩家把現實中的政壇熟面孔帶進虛擬議場，玩家可依照喜好挑選角色，對熟悉台灣政治的玩家而言，角色選擇本身就充滿話題性，也能從不同人物的登場與對戰組合中發掘趣味。
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