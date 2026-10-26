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織田翔希完成國際球員註冊 最可能前往道奇

道奇擁有強大農場體系 成織田翔希最佳去處

織田翔希能拿多少簽約金？球探評估：約300萬美元

全日本關注的18歲超級高中火球男織田翔希，確定畢業後直接前往MLB美國職棒大聯盟發展，引發外界關注，根據日媒《AERA DIGITAL》與多方大聯盟相關人士透露，織田翔希最可能前往洛杉磯道奇，除了他個人IG追蹤道奇之外，協助處理經紀事務的電通集團，過去曾參與山本由伸、佐佐木朗希赴美相關事務，與道奇高層保持極為密切互動，被視為有望牽線成功核心關鍵，有大聯盟球探就預估，織田翔希最終簽約金，可能落在300萬美元以上。織田翔希日前拋出震撼彈放棄參加NPB日本職棒選秀，決定畢業後直接赴MLB美國職棒大聯盟發展，雖然讀賣巨人仍在日職選秀會上強行指名，但橫濱高校監督村田浩明已證實，織田翔希已正式完成大聯盟國際業餘自由球員註冊。眾多大聯盟追逐者中，外界普遍認為道奇隊最有可能成為他的下一站。日媒《AERA DIGITAL》與多方大聯盟相關人士透露，道奇球探部門長期密切追蹤織田翔希，圈內甚至已有「織田確定加盟道奇」的共識。除此之外，相比其他大聯盟球隊，道奇佈局時間更早且動向積極，協助處理織田經紀事務的電通集團，過去曾深刻參與山本由伸與佐士木朗希赴美的相關事務，與道奇高層保持極為密切互動，這被視為牽線成功的核心關鍵。織田翔希過去受訪透露，以山本由伸作為指標學習，加上道奇還擁有大谷翔平、佐佐木朗希等超級巨星，加上全聯盟評價最高的小聯盟養成系統，對於目標成為「世界第一投手」的織田翔希而言，無疑是最佳去處。目前剩下值得討論之處，就在於織田翔希能拿到多少簽約金。若他參與日職選秀，簽約金上限為1億日圓（約新台幣2077萬），另能拿到最高5000萬日圓的激勵獎金，至於美國職棒則由各隊國際簽約金額度自由分配，道奇去年擁有720萬美元額度，國際球探推估，織田翔希可能佔據300萬美元、若市場炒得相當熱，也不排除最後加碼到500萬美元。