我是廣告 請繼續往下閱讀

日本STARTO ENTERTAINMENT（前傑尼斯）人氣男團浪花男子今（28）日在千葉LaLa arena TOKYO-BAY迎來巡迴演唱會《なにわ男子 LIVE TOUR 2026「ND⁵」》最終場，7名成員也將於12月前進高雄，出席亞洲明星盛典《AAA 2026》。沒想到，日前他們在官方YouTube頻道分享聚餐影片，聊起年底的台灣行程時，隊長大橋和也竟一臉茫然，完全不知道自己也要參加AAA，讓其他6名成員當場笑翻。更有趣的是，曾在台北愛上空心菜的西畑大吾，已經迫不及待規劃台灣美食行程，甚至提議拍攝「空心菜巡禮」，要一口氣吃遍3間店家。浪花男子日前一起吃涮涮鍋，大橋和也隨口問起大家未來想在YouTube頻道嘗試什麼企劃，西畑大吾立刻想到即將到來的台灣行程，提議趁著出席AAA的機會，在當地拍攝新影片，藤原丈一郎也認為難得出國，可以順便留下紀錄，道枝駿佑則透露工作人員已經同意拍攝，讓西畑大吾越聊越起勁，突然冒出一句：「要拍空心菜嗎？」藤原丈一郎忍不住笑他：「你還真愛空心菜啊！」西畑大吾卻相當認真，連拍攝內容都想好了，打算找3間有賣空心菜的餐廳，直接把空心菜當成整集YT影片的主角。正當大家熱烈討論台灣行程時，西畑大吾突然發現大橋和也似乎沒跟上話題，便問他：「你知道我們要出席AAA嗎？」沒想到大橋和也竟露出驚訝表情：「蛤？那個5萬多人的場地？」讓藤原丈一郎傻眼反問：「不然你以為我們剛剛是在跟誰講這些啊？」西畑大吾更笑虧：「你是從別的次元來的嗎？」眼看隊長真的搞不清楚狀況，道枝駿佑只好耐心解釋，AAA是亞洲規模相當大的頒獎典禮，大橋和也這才表示，自己有看到道枝駿佑將出席的新聞，卻不知道原來浪花男子7人都會一起參加。聽到隊長的回答，其他成員更是笑到不行，藤原丈一郎追問：「那我們剛剛在聊去台灣拍YouTube的時候，你以為我們在幹嘛？」大橋和也解釋，自己也是剛剛聽大家聊天，才知道整團要去台灣，但不清楚出發時間。西畑大吾接著吐槽：「難道你以為我們只是單純跟著道枝一起過去的嗎？」道枝駿佑也再次強調，自己除了以演員身分出席，還會跟其他6名成員一起以浪花男子的名義參加，才終於讓大橋和也搞懂年底的工作安排。至於西畑大吾為何對空心菜如此執著，在2024年就有跡可循，浪花男子當年11月30日、12月1日首度登上台北小巨蛋，舉辦亞洲巡演《+Alpha》，2場吸引2.2萬人次朝聖，7名成員也趁空檔逛夜市、品嚐台灣美食，其中道枝駿佑對臭豆腐讚不絕口，高橋恭平愛上小籠包，藤原丈一郎則喜歡地瓜球，西畑大吾當時最念念不忘的，就是空心菜配18天台灣啤酒，結束亞洲巡演後還曾公開表示：「我在台北愛上了空心菜和台灣啤酒，甚至想專程為了這兩樣美食再訪台灣！」如今相隔近2年，他不只記得空心菜的滋味，連下一次來台灣要吃幾間店都已經盤算好了。