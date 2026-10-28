連鎖手搖飲料CoCo都可近期一款神飲在Threads上爆紅，網友大讚「好喝到爆」，店員透露「金蘋烏龍＋茉香茶凍」真的狂賣，推薦黃金比例是「微糖（三分糖）少冰」。在社群網路上掀起討論，引起網友朝聖開箱「很香但不死甜」、「原來可以加茶凍」，直呼脆友沒騙人。
Threads上爆紅！CoCo「金蘋烏龍＋茉香茶凍」神飲是真的
最近Threads上爆紅，好多網友推薦CoCo都可神級飲料「金蘋烏龍＋茉香茶凍」，認真大喊「trust me 好喝到爆」。掀起眾多粉絲跟風朝聖，「好涼好喝好快樂」。
發文釣出內行人透露「這杯茶基底是21歲輕烏龍 非常適合搭配蘋果」，還有人恍然大悟「單喝就很好喝了 原來可以加茶凍！」。被圈粉的網友表示：「昨天去點的時候他還問我說是網路上看到的嗎？😁真的好喝」。CoCo店員也透露「金蘋烏龍＋茉香茶凍」真的狂賣，遇到蠻多年輕人，一買就是兩三杯起跳。
CoCo店員揭黃金比例「微糖少冰」！脆友沒騙人
不少網友都說，喜歡蘋果手搖飲料，連Dcard上都有人推薦CoCo蘋果系列，「個人對水果茶好感度很高 覺得比較清爽」，還收到卡友讚聲「烏龍茶選得很好 蘋果香不會被壓掉」。
查詢官方資訊，「金蘋系列」有紅富士蘋果的清新酸甜。CoCo店員透露「金蘋烏龍＋茉香茶凍」真的狂賣，公認黃金比例是「微糖（三分糖）少冰」。喝起來蘋果香氣足夠，尾韻散發茶香、搭配滑順咕溜的茶凍，清爽又有咀嚼感，而且不會太死甜，果然脆友沒騙人。
還有美食部落客分享，自己更愛「搭配現磨咖啡的金蘋美式，咖啡香氣和果香完美相融，喝起來清爽不厚重」，認真好喝推薦大家試試看。
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最近Threads上爆紅，好多網友推薦CoCo都可神級飲料「金蘋烏龍＋茉香茶凍」，認真大喊「trust me 好喝到爆」。掀起眾多粉絲跟風朝聖，「好涼好喝好快樂」。
發文釣出內行人透露「這杯茶基底是21歲輕烏龍 非常適合搭配蘋果」，還有人恍然大悟「單喝就很好喝了 原來可以加茶凍！」。被圈粉的網友表示：「昨天去點的時候他還問我說是網路上看到的嗎？😁真的好喝」。CoCo店員也透露「金蘋烏龍＋茉香茶凍」真的狂賣，遇到蠻多年輕人，一買就是兩三杯起跳。
不少網友都說，喜歡蘋果手搖飲料，連Dcard上都有人推薦CoCo蘋果系列，「個人對水果茶好感度很高 覺得比較清爽」，還收到卡友讚聲「烏龍茶選得很好 蘋果香不會被壓掉」。