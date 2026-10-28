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▲諾貝爾眼科張朝凱院長擔任喜光全光譜品牌代言人。（圖／翻攝畫面）

隨著居家辦公（WFH）、混合辦公與桌面美學風潮興起，從升降桌、人體工學椅到螢幕支架，越來越多人願意投資每天使用的工作設備。然而，工作桌升級除了著重外觀設計與佈置風格，長時間使用電腦，合適的光源配置也是重點。護眼檯燈領導品牌喜光全光譜提醒，合適的光源選擇，應從桌面配置、照明範圍與使用習慣三大面向評估。市面上常見的有螢幕掛燈與獨立式螢幕護眼檯燈。螢幕掛燈直接安裝於螢幕上方，節省桌面空間、安裝簡便，適合桌面較小、照明需求單純的使用者；獨立式螢幕檯燈則可透過燈臂調整光源位置，因應閱讀文件、書寫筆記或多螢幕配置等需求。諾貝爾眼科張朝凱院長提醒，挑選螢幕用護眼檯燈，不能只看造型，應留意桌面照明範圍、均勻度。例如，一般檯燈若未針對螢幕使用情境設計，光線可能照射螢幕，產生反光或眩光；而部分螢幕掛燈的照明範圍較集中，當桌面較大、螢幕尺寸較大或使用雙螢幕時，可能無法完整涵蓋工作區域，形成桌面明暗不均的情況，反而增加視覺負擔。喜光全光譜指出，針對不同工作桌型態與螢幕使用需求，喜光全光譜推出多款專業螢幕護眼檯燈。使用筆電或單螢幕的入門族群，可選擇配備60公分燈罩的TIONE；使用直立螢幕、大尺寸或曲面螢幕，且重視操作便利性的工作者，則可考慮TIONE PRO，具備三燈臂三轉軸、入座感應及無線遙控功能，方便依工作情境調整照明；至於雙螢幕或大桌面使用者，TIMAX PRO配備80公分超長燈罩，提供最寬達220公分的照明範圍，滿足寬廣工作桌面的照明需求。