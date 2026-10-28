我是廣告 請繼續往下閱讀

由社團法人中華關聖文化世界弘揚協會與社團法人中華桃園明聖經推廣學會共同推動的「2026年第十五屆忠義文學獎暨忠義實踐獎」本屆共有57位得獎者獲得表揚。社團法人中華關聖文化世界弘揚協會理事長黃國彰指出，本屆經多階段評選，共有57人獲獎，包括社會組論文類10人、文創類18人，大專組論文類2人、文創類8人，高中組1人、更生組13人，以及忠義實踐獎5人，涵蓋不同年齡與社會背景的參與者。其中，監所教化成為活動特色之一。法務部矯正署高雄監獄與澎湖監獄，分別獲頒「績優團體獎」及「績效團體獎」；華梵大學東方人文思想研究所也因參賽成果，獲得社會組「績優團體獎」。黃國彰表示，文學創作不只是文字表達，也能成為自我反省、生命教育及品德培養的媒介。他期盼透過更生組徵文，鼓勵受刑人整理生命經驗，從閱讀與寫作中重新思考個人責任及未來方向，讓文化教育成為矯正教化的輔助力量。忠義文學獎自2005年開辦，至今已舉行十五屆。除了文學獎，本屆忠義實踐獎也表揚5位在教育、公益服務、宮廟志工及社會關懷領域付出的人士，透過具體事蹟呈現忠義精神不僅存在於經典與歷史人物，也能落實在日常生活及公共服務之中。展望未來，黃國彰期盼更多企業、教育工作者、善心人士及各地關帝宮廟共同參與，透過文化活動、文學創作與公益合作，擴大關聖文化的社會影響力，並逐步串聯海外華人團體，促進國際文化交流。黃國彰表示，展望未來期盼更多企業、教育工作者、善心人士及各地關帝宮廟共同參與。將持續舉辦忠義文學獎及忠義實踐獎，目的在於讓傳統文化不只停留在理念宣揚，更能透過教育與實際行動傳承，鼓勵社會大眾重視道德實踐，發揮良善的社會力量。