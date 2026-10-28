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▲大妮（左）擔任周杰倫的助理多年，因為外型圓潤搶眼，許多粉絲都認得她。（圖／周杰倫IG@jaychou）

周杰倫和昆凌結婚超過11年，育有兩女一子，不過在情定昆凌之前，他的緋聞對象眾多，其中甚至包括貼身助理大妮（李鳳妮），約14年前，周杰倫驚傳在電梯裡搓揉女助理的屁股，連媽媽葉惠美看到新聞都問兒子是怎麼一回事，讓周董不得不與大妮開記者會澄清，直說「太扯了！你覺得這有可能嗎」。名嘴陳揮文2012年在政論節目中影射，目擊某A咖男藝人在電梯裡搓揉女助理的屁股，引發外界聯想是指周杰倫，對此，周杰倫當時大動作召開記者會表示，原本不想理會流言，但因為媽媽葉惠美看到電視報導後誤信，當面質問他：「你怎麼捏人家屁股？你去看新聞！」為了不讓家人與粉絲被誤導，才決定站出來說清楚。周杰倫在記者會上特地請出共事多年、身材豐腴的貼身女助理大妮現身，他笑著對現場媒體說：「大家對女助理都有一些想像，給大家看看，鐵證如山，不可能嘛！」大妮也開玩笑調侃：「要捏也是我捏你（周杰倫）！」周杰倫強調「要捏也是捏手臂」，絕不可能捏屁股。而這場記者會讓默默在幕後付出的助理大妮意外爆紅，大妮後來甚至多次在周杰倫的經典MV，如〈牛仔很忙〉、〈烏克麗麗〉中客串出鏡，成為歌迷心中非常熟悉的「杰倫背後重要女人」之一。有趣的是，周杰倫這場記者會片段近日被網友翻出放上社群平台熱議，「留友考古看周杰倫澄清」、「哇靠 不給面子啊」、「周杰倫講話也太X北」。